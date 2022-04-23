Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Представник ГУР МОУ Вадим Скібіцький заявив, що окупанти прагнуть визначити найбільш вразливі місця українських військ, щоб розпочати широкомасштабний наступ у Донецькому операційному районі.
“Противник закінчує перегрупування військ. Всі батальйонно-тактичні групи, які до цього часу були зосереджені на території Білорусі, біля наших північних кордонів, зараз перекидаються на схід України”, – сказав він в етері телемарафону UAразом.
Скібіцький також прокоментував заяву президента РФ Володимира Путіна щодо припинення штурму заводу “Азовсталь” у Маріуполі. За його словами, російська влада вчергове зробила неправдиву заяву.
Представник української розвідки заявив, що Росія дійсно може відмовитись від масштабного штурму заводу, проте за наявними даними, РФ планує залучити росгвардію та ФСБ для подальшого наступу на “Азовсталь”.
- Нагадаємо, високопосадовці з адміністрації президента США Джо Байдена впевнені, що наступні чотири тижні стануть вирішальними для кінцевого результату війни Росії проти України.
- Також за інформацією розвідки Великої Британії, президент Росії Володимир Путін скасував штурм маріупольського заводу “Азовсталь”, бо остерігається втрат серед своїх військових.
- Окрім цього, за словами речника Міністерства оборони України Олександра Мотузяника, Росія має певний план “перемоги в Україні”, який хоче реалізувати до 9 травня.
- Раніше у російському міністерстві оборони заявили, що основна мета “спецоперації” в Україні – повний контроль над Донбасом, півднем України та забезпечення сухопутного коридору до окупованого Криму.