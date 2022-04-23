За інформацією української розвідки, армія російських окупантів практично завершили перегрупування своїх військ і готова до масштабного наступу на Донецькому напрямку.

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Представник ГУР МОУ Вадим Скібіцький заявив, що окупанти прагнуть визначити найбільш вразливі місця українських військ, щоб розпочати широкомасштабний наступ у Донецькому операційному районі.

“Противник закінчує перегрупування військ. Всі батальйонно-тактичні групи, які до цього часу були зосереджені на території Білорусі, біля наших північних кордонів, зараз перекидаються на схід України”, – сказав він в етері телемарафону UAразом.

Скібіцький також прокоментував заяву президента РФ Володимира Путіна щодо припинення штурму заводу “Азовсталь” у Маріуполі. За його словами, російська влада вчергове зробила неправдиву заяву.

Представник української розвідки заявив, що Росія дійсно може відмовитись від масштабного штурму заводу, проте за наявними даними, РФ планує залучити росгвардію та ФСБ для подальшого наступу на “Азовсталь”.