Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що російська окупаційна влада з метою провокацій та залякування мирних жителів завезла на окуповані території керований криміналітет.

Про це вона написала в Telegram.

За її словами, з метою тримання суспільства у страху російська окупаційна влада цілеспрямовано загострює криміногенну обстановку на ТОТ. Для цього використовуються спеціально підготовлені групи провокаторів, які сформовані здебільшого з осіб, які мають кримінальне минуле.

У такий спосіб окупанти умисно провокують збільшення кількості випадків гострих конфліктів у громадських місцях, які переростають у жорстоке побиття громадян незгодних з російським окупаційним режимом.

“Прикметно, що так звані “слідчі органи” в рамках розслідувань конфліктних ситуацій, приймають рішення виключно на користь проросійських провокаторів”, – коментує Маляр.

Зокрема, більшість масових бійок, у населеному пункті Стрілкове Херсонської області, в результаті яких громадяни отримали значні тілесні ушкодження, “слідчими” класифіковані як такі, що не мають складу злочину, а винних російських провокаторів не можна притягнути до кримінальної відповідальності.

Крім того, Маляр зауважила, що Російська Федерація завжди використовує криміналітет у політичних цілях. “Свого часу у 2014-2015 вони завозили і до нас своїх “крадіїв у законі” для розхитування та дестабілізації ситуації”, – пояснила вона.

