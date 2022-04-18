Російська оперативно-тактична авіація збільшила кількість вильотів в понад 1,5 раза. Це пов'язано з тим, що армія РФ завершує формування наступального угруповання на Сході України.

Про це повідомив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник на брифінгу в медіацентрі “Україна”.

В акваторії Чорного моря знаходяться п’ять російських носіїв крилатих ракет типу “Калібр”. За словами Олександра Мотузяника, сумарний залп потенційно може ставити не менше 36 ракет.

Паралельно ворог не припиняє завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах інфраструктури. Російські війська планують встановити повний контроль над Донецькою та Луганською областями. Також війська РФ мають намір забезпечити стійкість сухопутного коридору з окупованим Кримом.

Агресор майже завершив перегрупування військ після відходу з київського та чернігівського напрямків. Для цього до східної зони бойових дій перекидують додаткові російські підрозділи.

Речник Міноборони зазначив, що наразі на Слобожанському та Донецькому операційних районах ведуться найінтенсивніші бої. На Південно-бузькому напрямку російська війська закріплюються на займаних позиціях. Їхнім планом є встановлення окупаційного контролю над населеним пунктом Олександрівка.