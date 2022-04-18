Про це повідомив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник на брифінгу в медіацентрі “Україна”.
В акваторії Чорного моря знаходяться п’ять російських носіїв крилатих ракет типу “Калібр”. За словами Олександра Мотузяника, сумарний залп потенційно може ставити не менше 36 ракет.
Паралельно ворог не припиняє завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах інфраструктури. Російські війська планують встановити повний контроль над Донецькою та Луганською областями. Також війська РФ мають намір забезпечити стійкість сухопутного коридору з окупованим Кримом.
Агресор майже завершив перегрупування військ після відходу з київського та чернігівського напрямків. Для цього до східної зони бойових дій перекидують додаткові російські підрозділи.
Речник Міноборони зазначив, що наразі на Слобожанському та Донецькому операційних районах ведуться найінтенсивніші бої. На Південно-бузькому напрямку російська війська закріплюються на займаних позиціях. Їхнім планом є встановлення окупаційного контролю над населеним пунктом Олександрівка.
- Нагадаємо, українські захисники Маріуполя відкинули вимогу Кремля здатися та скласти зброю. Наразі вони перебувають у масивному металургійному заводі “Азовсталь” в останньому відомому вогнищі опору в зруйнованому місті. Падіння Маріуполя стане переломним моментом у російсько-українській війні.
- Місто Кремінна Луганської області, в яку вночі увірвалися війська РФ та до ранку тривали вуличні бої, захопили під контроль росіяни. Українські захисники продовжують чинити опір.
- Також бойовики генерала Сухейла аль-Хассана є серед сотень підготовлених Росією сирійських бійців, які воюють разом із російськими військами в Україні. Серед них – сирійські солдати, колишні повстанці та досвідчені бійці, які роками воювали проти угруповання “Ісламська держава” у Сирії.