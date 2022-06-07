РФ посилює експорт нафти зі свого головного східного порту "Козьмино" для того, щоб задовольнити попит, який зростає з боку азіатських покупців. І таким чином компенсувати вплив санкцій Європейського Союзу.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Росія заявила, що сподівається направити експорт енергоносіїв із Заходу в Азію. Проте робити це за допомогою танкерних рейсів з європейських морських портів дорого.

До того ж це ускладнюється через санкції Заходу унаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Російський трубопровідний монополіст “Транснефть” вже збільшив обсяг нафти, що перекачується в “Козьмино” по нафтопроводу Східний Сибір – Тихий Океан, на 70 тисяч барелів на добу.

Для цього було використано хімічні домішки, щоб прискорити потік нафти.

Додаткові постачання дозволять “Козьмино” збільшити загальне завантаження приблизно до 900 тисяч барелів на добу у найближчі місяці, порівняно із середнім показником близько 750 тисяч барелів на добу цього року.