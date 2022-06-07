Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.
Росія заявила, що сподівається направити експорт енергоносіїв із Заходу в Азію. Проте робити це за допомогою танкерних рейсів з європейських морських портів дорого.
До того ж це ускладнюється через санкції Заходу унаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Російський трубопровідний монополіст “Транснефть” вже збільшив обсяг нафти, що перекачується в “Козьмино” по нафтопроводу Східний Сибір – Тихий Океан, на 70 тисяч барелів на добу.
Для цього було використано хімічні домішки, щоб прискорити потік нафти.
Додаткові постачання дозволять “Козьмино” збільшити загальне завантаження приблизно до 900 тисяч барелів на добу у найближчі місяці, порівняно із середнім показником близько 750 тисяч барелів на добу цього року.
- Нагадаємо, що санкції проти РФ спричинилися до того, що на російських заводах з виробництва свинцю накопичилися двомісячні запаси продукції. Через зупинку експорту та низький попит усередині країни частина підприємств перебуває на межі закриття.
- Японські урядовці заявили, що заморозять активи ще двох російських банків — Кредитного банку Москви та “Россельхозбанка”, а також додали до санкційного списку білоруський “Білінвестбанк”.
- Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила про продовження підтримки України та про роботу над новими санкціями Євросоюзу.