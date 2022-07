Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Великої Британії.

За даними розвідки, велика частина нових піхотних російських підрозділів, ймовірно, розгортається з броньованими машинами МТ-ЛБ, які вони взяли зі збережень, як основний транспорт. Раніше ці бронетранспортери як допоміжна техніка перебували на озброєнні обох країн. Проте Росія довгий час вважала їх непридатними для передових транспортних засобів піхоти.

Бронетранспортер МТ-ЛБ був розроблений у 1950-х роках як тягач для перетягування артилерії, який має дуже обмежену броню та містить у собі лише кулемет для захисту.

Натомість більшість російських десантно-штурмових підрозділів першого ешелону у лютому були забезпечені бойовими машинами піхоти БМП-2, які мають броню товщиною до 33 мм і облаштовані потужною 30-мм автоматичною гарматою та пусковою установкою протитанкових ракет.

“Попри те, що президент Путін, 7 липня 2022 року заявив про те, що російська армія “навіть не розпочала” своїх зусиль в Україні, багато з російських підкріплень є спеціальними угрупованнями, які розгортаються із застарілим або невідповідним обладнанням”, – йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії.

