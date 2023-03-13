Про це сповіщає Insider з посиланням на Reuters.

За словами глави литовської розвідки, тривалість війни, яку Росія веде на території України, залежить від підтримки армії РФ з боку таких держав, як Іран і Північна Корея. Ця оцінка контрастує з більш оптимістичною картиною, озвученою наприкінці минулого року в Пентагоні, де говорилося, що на початку 2023 року російський потенціал, ймовірно, знизиться через нестачу боєприпасів та зброї.

Як повідомляється, у четвер, 9 березня, Росія завдала масштабної ракетної атаки по Україні. Це була очевидна спроба прорвати наземні лінії фронту війни, які тижнями перебували “в глухому куті”. За оцінками, Росія втратила близько половини своєї загальної кількості сучасних танків за останній рік війни і серйозно відстає у виробництві нових.

Проте, згідно з даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень, Путін все ще має тисячі старих танків, готових до використання. Протягом усієї війни Росія також отримувала безпілотники з Ірану та боєприпаси з Північної Кореї.

Крім того, додається, що Путін використовує власні зв’язки для ухилення від санкцій і отримання західних технологій для виготовлення зброї. Численні розслідування збитих безпілотників, які Росія використовувала в Україні, виявили західні частини в їх конструкції, незважаючи на те, що РФ та Іран, який також постачає безпілотники для конфлікту, перебувають під санкціями.

Наголошено, що міжнародні санкції мають обмежений вплив на здатність Росії фінансувати свою армію. Литва, разом з іншими балтійськими державами, є одною з найбільш гучних критиків війни, розпочатої Путіним, і часто закликає до більш щедрої підтримки України з боку Європи.