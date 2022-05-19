Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
Людмила Денісова зазначила, що для отримання російського паспорта обов’язковими умовами є наявність паспорта громадянина України, а також реєстрації проживання на тимчасово окупованій території. Натомість вона наголосила на тому, що окупанти спрощують процес подачі заяви на отримання російського громадянства для депортованих на територію РФ громадян України.
“Всі українці, які примусово отримали російські паспорти залишаються громадянами України. Наша держава не визнає жодних російських документів, які нав’язала Росія. Своїми діями окупант продовжує порушувати положення IV Женевської Конвенції про захист цивільного населення під час війни”, – зауважила Денісова.
Також вона звернулася до комісії ООН з питань розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення Росії в Україну з проханням врахувати всі ці факти порушень прав людини Російською Федерацією стосовно громадян України.
- Нагадаємо, що в окупованому армією РФ місті Сорокіне, що на Луганщині, росіяни почали оформлювати паспорти так званої “ЛНР” українцям, яких примусово депортували з нещодавно захоплених територій.
- Російські загарбники змушують українців на тимчасово окупованих територіях приймати громадянство невизнаних “республік”. У разі відмови окупанти погрожують репресіями.