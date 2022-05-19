Росія примусово проводить паспортизацію жителів тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей за прискореною процедурою. Отримати російське громадянство мешканці ОРДЛО можуть без так званого паспорта незаконних псевдодержавних формувань.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Людмила Денісова зазначила, що для отримання російського паспорта обов’язковими умовами є наявність паспорта громадянина України, а також реєстрації проживання на тимчасово окупованій території. Натомість вона наголосила на тому, що окупанти спрощують процес подачі заяви на отримання російського громадянства для депортованих на територію РФ громадян України.

“Всі українці, які примусово отримали російські паспорти залишаються громадянами України. Наша держава не визнає жодних російських документів, які нав’язала Росія. Своїми діями окупант продовжує порушувати положення IV Женевської Конвенції про захист цивільного населення під час війни”, – зауважила Денісова.

Також вона звернулася до комісії ООН з питань розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення Росії в Україну з проханням врахувати всі ці факти порушень прав людини Російською Федерацією стосовно громадян України.