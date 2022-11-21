Високопосадовиця Державного департаменту США повідомила, що зростає кількість доказів системних воєнних злочинів, які вчиняються в "кожному регіоні, де були розгорнуті російські сили" в Україні.

Про це інформує CNN.

Пані посол з особливих доручень у справах глобального кримінального правосуддя Бет Ван Шак повідомила, що ці злочини включають навмисні, невибіркові та непропорційні напади на цивільне населення та елементи цивільної інфраструктури, жорстоке поводження з цивільними особами та військовополоненими та “зусилля приховати ці злочини”, звіти про страти, тортури та сексуальне насильство.

Росію звинувачують у навмисному ударі по цивільній енергосистемі України з метою залишити цивільне населення без електроенергії та тепла — черговому воєнному злочині.

Ван Шак також наголосила на “розбудові Росією великої транснаціональної інфраструктури фільтраційних таборів, яким зараз піддані тисячі громадян України”, що є порушенням міжнародного права.

“Є переконливі повідомлення, що описують фізичне та психологічне насильство, серед них – страти без судочинства… а також примусові переміщення та депортацію, зокрема тисяч українських дітей, які були викрадені та насильно усиновлені сім’ями в Росії”, – сказала вона. Наголошується, що Сполучені Штати підтримують Міжнародний кримінальний суд, українську Генеральну прокуратуру, яка “вже виявила тисячі інцидентів, які можуть становити воєнні злочини”, Слідчу комісію ООН, європейську спільну слідчу групу.