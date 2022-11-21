Про це інформує CNN.
Пані посол з особливих доручень у справах глобального кримінального правосуддя Бет Ван Шак повідомила, що ці злочини включають навмисні, невибіркові та непропорційні напади на цивільне населення та елементи цивільної інфраструктури, жорстоке поводження з цивільними особами та військовополоненими та “зусилля приховати ці злочини”, звіти про страти, тортури та сексуальне насильство.
Росію звинувачують у навмисному ударі по цивільній енергосистемі України з метою залишити цивільне населення без електроенергії та тепла — черговому воєнному злочині.
Ван Шак також наголосила на “розбудові Росією великої транснаціональної інфраструктури фільтраційних таборів, яким зараз піддані тисячі громадян України”, що є порушенням міжнародного права.
Наголошується, що Сполучені Штати підтримують Міжнародний кримінальний суд, українську Генеральну прокуратуру, яка “вже виявила тисячі інцидентів, які можуть становити воєнні злочини”, Слідчу комісію ООН, європейську спільну слідчу групу.
- На деокупованих територіях Херсонської області правоохоронці виявили рештки тіл місцевих цивільних мешканців, які загинули під час окупації.
- Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавскі закликав створити спеціальний трибунал для переслідування вищого керівництва РФ за ймовірні воєнні злочини, скоєні в Україні.
- У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники продовжують проводити фільтраційні заходи, щодня майже 100 осіб змушені проходити так звані “перевірки”.