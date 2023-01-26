Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Facebook.
За його словами, Росія запустила ракети повітряного та морського базування, серед яких Х-101, Х-555, Х-47 “Кинджал”, “Калібр” і Х-59. Росіяни запускали їх з літаків Ту-95, Су-35, МіГ-31К та кораблів з акваторії Чорного моря.
Своєю чергою, Сили і засоби протиповітряної оборони Збройних сил України знищили із них 47 крилатих ракет. Крім того, 20 з них скерували по Києву. Також три з чотирьох керованих авіаційних ракет Х-59 не досягли своїх цілей.
“Мета росіян залишається незмінною – психологічний тиск на українців та руйнування критичної інфраструктури. Але нас не зламати! Дякую військовослужбовцям, які тримають небо над Україною!”, – написав головнокомандувач.
- Внаслідок ранкового масованого обстрілу України 26 січня в Одеській області зафіксовано пошкодження двох об‘єктів критичної інфраструктури. Внаслідок чого продовжують діяти екстрені відключення електроенергії.
- За даними міської влади, у Києві 26 січня близько 10 ранку пролунав вибух на тлі ракетної атаки з боку РФ.
- Вранці 26 січня у Вінницькій області зафіксовано влучання російської ракети. Минулося без постраждалих.
- У Києві під час масованого ракетного обстрілу внаслідок падіння частини ракети є постраждалі й один загиблий. Це відбулося у Голосіївському районі.