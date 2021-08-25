Про це йдеться у заяві української делегації в ТКГ.
Зазначається, що менш ніж за добу до початку засідання росіяни зробили технічне повідомлення про залучення до роботи гуманітарної підгрупи ТКГ засудженої за тероризм представниці так званої “ДНР” Майї Пірогової.
“Українська делегація розглядає це як свідому спробу зірвати консультації, особливо зважаючи на попередній досвід блокування російською делегацією роботи політичної підгрупи саме таким чином”, – йдеться у заяві.
В українській делегації заявили, що не проводитимуть консультації з особами, засудженими за тероризм. Дії РФ розглядають як спробу перекласти свою безпосередню та одноосібну відповідальність за послідовний зрив розв’язання гуманітарних питань, зокрема обмін особами, що утримуються у зв’язку із конфліктом, розблокування роботи КПВВ з російської сторони тощо.
“Ми закликаємо російських представників повернутися до запланованих тристоронніх консультацій”, – йдеться у заяві.
Нагадаємо, що 25 серпня Тристороння контактна група поновлює свої засідання після канікул. В четвер відбудеться загальне засідання сторін.
- Нагадаємо, через загострення на Донбасі 6 квітня українська делегація в Тристоронній контактній групі ініціювала екстрене позачергове засідання. Воно відбулося 7 квітня.
- Під час засідання ТКГ було підтверджено готовність сторін дотримуватися режиму припинення вогню. Утім, спільну заяву щодо цього ухвалити не вдалося.
- 14 квітня, відбулося чергове засідання на рівні голів делегацій ТКГ, в центрі уваги також було питання щодо повного та всеосяжного припинення вогню.
- 20 квітня ТКГ взяла за основу проєкт доповнень до заходів з посилення режиму тиші, підготовлений Україною. Обговорення документу триває.
- Також 20 квітня президент України Володимир Зеленський запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися на Донбасі.
- Володимир Путін, коментуючи пропозицію про зустріч від президента України Володимира Зеленського заявив, що для “обговорення проблем Донбасу” керівництво України повинно зустрічатися з ватажками “ЛНР” і “ДНР”, а “вже потім обговорювати їх з представниками третіх країн”.