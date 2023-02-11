У розвідці Канади зауважили, що Росія часто проєктує труднощі своєї армії на Збройні сили України, а тому заява РФ про те, що в України найближчими тижнями закінчаться боєзапаси може свідчити, що саме російська армія має з цим серйозні труднощі.

Про це йдеться у Twitter розвідувального управління Збройних сил Канади.

У відомстві зазначили, що російська дезінформація щодо української армії часто спроєктована на основі власних військових труднощів.

Нещодавні заяви РФ про те, що до кінця березня у ЗСУ закінчаться боєзапаси може свідчити про те, що саме у російських армійців серйозні проблеми з озброєнням.

Через це Кремлю довелось шукати допомогу у небагатьох іноземних союзників, аби підтримувати постачання деяких видів боєзапасів.

Також у канадській розвідці зауважили, що ЗСУ продовжують завдавати російським армійцям великих втрат, зокрема у Бахмуті та Вугледарі на Донеччині.