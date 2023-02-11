Про це йдеться у Twitter розвідувального управління Збройних сил Канади.
У відомстві зазначили, що російська дезінформація щодо української армії часто спроєктована на основі власних військових труднощів.
Нещодавні заяви РФ про те, що до кінця березня у ЗСУ закінчаться боєзапаси може свідчити про те, що саме у російських армійців серйозні проблеми з озброєнням.
Через це Кремлю довелось шукати допомогу у небагатьох іноземних союзників, аби підтримувати постачання деяких видів боєзапасів.
Також у канадській розвідці зауважили, що ЗСУ продовжують завдавати російським армійцям великих втрат, зокрема у Бахмуті та Вугледарі на Донеччині.
- За даними ГУР МОУ російський ракетний “бліцкриг” провалився, але Росія продовжить завдавати масованих ракетних ударів по Україні, адже в них є ще багато застарілого озброєння.