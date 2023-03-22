Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький зазначив, що росіяни переорієнтовують напрямки своїх ударів. Енергетика залишиться мішенню, водночас основною ціллю можуть стати військові об’єкти, концентрація наших військ і логістика.

Про це він розповів в інтерв’ю РБК-Україна.

Він пояснив, що кліматична зима вже закінчується, тоді як Кремлю так і не вдалося зруйнувати українську енергосистему. Тому, додав Скібіцький, росіяни зараз будуть дещо переорієнтувати напрямки завдання ударів.

Це можуть бути і військові об’єкти, і концентрація військ, і система логістики наших угруповань”.

За словами представника ГУР, удари по нафтобазах підтвердили те, що росіяни намагатимуться знищити ті критичні елементи інфраструктури, які нам необхідні для успішного ведення бойових дій. Водночас енергетика також залишиться серед цілей ворога.

Також залишаться об’єкти критичної інфраструктури, насамперед економічні – ті, які впливають на розвиток нашої держави. Це нафтопереробні підприємства, підприємства оборонно-промислового комплексу.

Одначе, Скібіцький зауважив, що мішенями ворога також можуть стати гідротехнічні та очисні споруди, як про це раніше зазначали в Повітряних силах.

Ми аналізуємо розвідку яких об’єктів веде РФ. Серед них є і гідротехнічні споруди, мости через Дніпро, аеродроми та аеропорти, шляхи постачання озброєння та військової техніки, які йдуть із Заходу. РФ постійно здійснює розвідку цих об’єктів, в тому числі космічну”, – пояснив він.

У ніч на 22 березня росіяни запустили по Україні 21 дрон-камікадзе Shahed 136, з яких вдалося збити 16. Їх випустили з Брянської області.

У Житомирській області зафіксували приліт по об’єкту інфраструктури, а в Київській області під ударом опинилися гуртожитки та корпус одного з ліцеїв. Дронами частково було зруйновано 4-й та 5-й поверхи двох п’ятиповерхових гуртожитків і триповерховий навчальний корпус професійного ліцею з подальшим горінням.

22 березня російські війська влучили двома ракетами у житловий будинок у Запоріжжі.