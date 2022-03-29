У Центрі протидії дезінформації при РНБО повідомили, що російські ЗМІ почали змінювати свою риторику щодо "біолабораторій" США на території України.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Центру протидії дезінформації.

Так, у російських ЗМІ почали розповідати, що перш ніж скандал із “біолабораторіями та біозброєю США” набере реальної сили, “можуть пройти роки”.

Окрім цього, пропагандистські ЗМІ почали залучати “західних експертів” до обговорення цієї теми. Одним із таких “експертів” став колишній американський дипломат Дж. Майкл Спрінгман, відомий своїм лояльним ставленням до президента РФ Володимира Путіна.

Зокрема у 2018 році Спрінгман потрапив у скандал, опублікувавши образливу карикатуру про “союзників США”. У цій карикатурі Україну він порівняв з екскрементами.

Така зміна риторики серед російських ЗМІ може означати, що держава-окупант не в змозі вигадати нові докази щодо наявності в Україні “біолабораторій”, де начебто займаються виготовленням зброї масового ураження.

А те, що до пропаганди стали залучати “друзів Путіна”, свідчить про те, що РФ не має ресурсів для створення переконливої пропаганди.