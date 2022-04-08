Сили, які вторглися 24 лютого, мали погану координацію між командуваннями. Зараз для покращення цієї координації керує командувач Південного військового округу генерал Олександр Дворніков. Він мав великий досвід російських операцій у Сирії.

Росія, на думку чиновника, все ще прагне досягти хоч якихось цілей до 9 травня – це свідчить про перевагу імперативних політичних цілей над військовими.

Вважається, що Росія має трохи менш як 100 батальйонних тактичних груп, доступних для операцій, після того, як вони були відновлені після поточних дій. Це була б “значна” російська сила, але чиновник сказав, що російська тактика означала, що навіть з кількісною перевагою їх стримувала менша кількість українських підрозділів, які діяли набагато розумніше та неочікувано.

“Якщо Росія не зможе змінити свою тактику і не буде набагато ефективнішою у використанні всіх інструментів на свою користь, малоймовірно, що вони досягнуть успіху навіть у цих обмежених цілях, які вони зараз собі поставили, і, звичайно, не в тому темпі, на який, на мою думку, вони сподівалися”, – сказав чиновник.