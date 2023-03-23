Росія заявила в середу, 22 березня, що дивізіон її ракетних систем берегової оборони Bastion був розгорнутий на Парамуширі, одному з Курильських островів у північній частині Тихого океану, деякі з яких Японія вважає своєю територією.

Про це сповіщає Reuters.

За словами міністра оборони Сергія Шойгу, цей крок є частиною ширшого зміцнення російської оборони в її далекосхідних регіонах на тлі заяви США про “стримування зусиль Росії та Китаю”. Шойгу виступав перед керівництвом Росії через день після того, як президент Володимир Путін і лідер Китаю Сі Цзіньпін закріпили своє “безмежне” партнерство на переговорах у Кремлі, домовившись про поглиблену енергетичну та військову співпрацю.

“Для стримування Росії та Китаю Сполучені Штати значно нарощують свою військову присутність в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, зміцнюють політичні та військові зв’язки зі своїми союзниками, продовжуючи створювати нову американську архітектуру безпеки в цьому регіоні”, — наголосив Шойгу.

Крім того, він додав, що система Bastion зміцнить безпеку Росії навколо ланцюга Курильських островів.

Наголошено, що Японія, близький союзник США, претендує на чотири південні Курильські острови (крім Парамушира), які були захоплені радянськими військами наприкінці Другої світової війни. Це питання завадило Москві та Токіо підписати мирний договір, який формально припиняє бойові дії через протистояння щодо островів.