Про це інформує пресслужба Міністерства оборони Великої Британії.

Росія зміцнює свої оборонні позиції на окупованих територіях півдня України. У розвідці Великої Британії пояснюють, що йдеться про переміщення живої сили, техніки та оборонних запасів між Маріуполем і Запоріжжям і Херсоном. Російські війська в Мелітополі також посилюють заходи безпеки.

Наголошується, що такий крок може бути спричинений нещодавніми заявами української влади щодо наміру деокупувати південні регіони. Українські сили чинять тиск на російську оборонну лінію в Херсонській області вже понад місяць, і останні політичні заяви як президента України Володимира Зеленського, так і віцепрем’єр-міністра попереджали про майбутні наступальні операції, щоб витиснути Росію з територій, які вона зараз контролює.

“Російські оборонні кроки, ймовірно, є відповіддю на очікувані українські наступи, на вимоги міністра оборони [РФ Сергія] Шойгу під час нещодавнього візиту на Донбас, а також на атаки, які Україна здійснює по командних пунктах, логістичних вузлах і зосередження військ. Враховуючи тиск на російську живу силу, посилення Півдня в той час, як триває боротьба за Донбас, ймовірно, свідчить про серйозність, з якою російські командири сприймають загрозу”, – йдеться у заяві розвідки.