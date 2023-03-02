Про це повідомило Reuters.

За даними банку JP Morgan, Росія може підтримувати видобуток нафти на довоєнному рівні в 10,8 млн барелів на добу. Утім повернутися до пікових обсягів до пандемії COVID-19 в 11,3 млн барелів на добу буде важко.

У банку прогнозують, що у 2023 році сукупний попит Індії та Китаю збільшиться на 1 млн барелів на добу. РФ дотепер перенаправляла нафту з Європи до Індії, Китаю та Туреччини, які скуповували дешеві барелі. Країні вдавалося її експортувати попри встановлену стелю ціни на нафту в 60 доларів.

У березні морський імпорт російської нафти до Китаю має досягти рекордного рівня. Крім того, спостерігається стійкий попит з боку Індії.

Експорт нафтопродуктів із Росії, як очікується, впаде приблизно на 300 тисяч барелів на добу. Це”мінімум, який востаннє спостерігався у травні 2022 року”. Його очікують, бо РФ намагається перенаправити експорт нафтопродуктів.

У другій половині року будуть нафтопереробні заводи на Близькому Сході. Саме тому Москва може зіткнутися із посиленням конкуренції.