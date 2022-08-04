За інформацією ЗМІ, Росія, ймовірно, знайшла спосіб обійти санкції заходу щодо нафти і постачає "чорне золото" через невеликий порт у Єгипті.

Про це повідомляє американське видання Bloomberg.

Вранці 24 липня вантаж з близько 700 000 барелів російської нафти доставили до єгипетського нафтового термінала Ель-Хамра, що на середземноморському узбережжі.

Через декілька годин інше судно забрало із порту партію барелів, яка могла включати частину з доставленого вантажу або ж всі доставлені 700 000 барелів, згідно з даними відстеження суден.

Постачання нафти напряму із Росії стає все більш прихованим, адже європейські покупці уникають російського “чорного золота” через повномасштабну війну РФ проти України, а схема постачання з інших портів ускладнює відстеження кінцевого призначення російської нафти.

Термінал Ель-Хамра, яким керує єгипетська компанія Western Desert Operating Petroleum Co, володіє 6-ма резервуарами для зберігання, у яких можна розмістити 1,5 мільйона барелів сирої нафти, а також один буй для причалу, де можна завантажувати і розвантажувати нафту.

Цей термінал було збудовано для обробки сирої нафти, яку видобувають у західній пустелі Єгипту. Однак у цьому терміналі можуть приймати і російську нафту, змішуючи її з єгипетською.

ЗМІ неодноразово намагалось зв’язатись з власником термінала Ель-Хамра телефоном, однак він ігнорував дзвінки.

Через декілька годин після того, як термінал покинув перший танкер “Crested”, до нього прибув інший танкер – “Chris”. Це судно перебувало в Ель-Хамрі декілька днів, однак відійшло від причалу на декілька годин, щоб дозволити пришвартуватись танкеру “Crested”.

Коли “Chris” остаточно покину Ель-Хамру 28 липня, він був фактично повністю завантажений. На даний час “Chris” пришвартований до нафтового термінала Рас-Шухейр на побережжі Червоного моря у Єгипті. У цьому терміналі також є можливість змішувати барелі російської нафти з єгипетськими.

Росія вже використовує Єгипет як транзитний шлях для постачання нафти. Незрозуміло, чи стане Ель-Хамра одноразовим портом, чи його будуть використовувати частіше для постачання нафти з РФ.

Раніше танкери, що перевозили російську сиру нафту, здійснювали перевезення вантажів із судна на судно біля іспанського північноафриканського міста Сеута, а нещодавно – в середині Атлантики. Це незвичне місце для такої складної операції, яка зазвичай виконується в захищених місцях біля берега.

Інша переправка сирого вантажу, схоже, відбулася біля Джохора, поблизу Сінгапуру, у червні. Цей район уже став місцем для перевалки вантажів іранської сирої нафти, що прямує до Китаю.