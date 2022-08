Про це повідомляє Bloomberg.

На “АЛРОС” припадає близько третини світових поставок діамантів. Після запровадження санкцій проти “АЛРОСУ” галузь вартістю 80 млрд доларів фактично опинилась у хаосі, оскільки огранувальники, полірувальники та трейдери шукали способи продовжити купувати діаманти в Росії, тоді як їхні банки не могли чи не хотіли фінансувати платежі.

Раптова нестача діамантів призвела до різкого зростання цін на дорогоцінні каміння, насамперед на невеликі та дешевші діаманти, на виробництві яких і спеціалізується “АЛРОС”.

Зараз, після кількох місяців застою, “АЛРОС” знову відновив продаж діамантів на суму понад 250 млн длр у місяць. Ця сума всього на 50-100 млн длр менша, аніж щомісячний заробіток до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Продажі російської компанії відновилися, оскільки деякі індійські банки знайшли спосіб полегшити транзакції не в американських доларх, а в інших іноземних валютах.

Більшість російських діамантів продають до виробників Індії, де сотні – переважно сімейних підприємств – ограновують і полірують необроблені камені у вироби, готові до використання: у сережки і каблучки для заручин. За словами джерел, “АЛРОС” продавала діаманти покупцям в Індії та Європі, в основному в обмін на рупії.

Немає ознак того, що ці продажі порушували санкції чи закони. Однак є занепокоєння щодо наслідків торгівлі російськими товарами. Угоди про купівлю підписують “тихо”: “АЛРОС” припинила публікувати інформацію про свої продажі чи фінансовий стан.

Прессекретар “АЛРОСУ” відмовився від коментарів.

Відновлення продажів демонструє, як покупці російської продукції – від нафти й газу до вугілля й алюмінію – знайшли способи підтримувати надходження сировини з РФ, попри санкції та повномасштабну війну Росії проти України.

Водночас торгівля російськими діамантами навіть попри санкції – це загроза репутації. Якщо покупці не хочуть дорогоцінне каміння з РФ, вони можуть не купувати його. Однак відслідкувати походження конкретного діаманта дуже важко, адже дорогоцінні каміння приходять з рук у руки між десятками торговців, перш ніж потрапити до ювелірних магазинів.

Деякі учасники діамантової промисловості наполягають на тому, щоб виключити російське виробництво — американські ювеліри Tiffany & Co. і Signet Jewellers Ltd. заявили, що припинять купувати нові алмази, видобуті в Росії, а країни, включаючи США, прагнуть маркувати дорогоцінні камені як “конфліктних діамантів”, повідомляє New York Times.

Однак індійські та бельгійські покупці та роздрібні торговці ювелірними виробами з ключових ринків, таких як Китай і Близький Схід, як і раніше прагнуть купувати російські діаманти, і шукають можливість проведення платежів попри санкції.

“АЛРОС” фактично контролюється державою: федеральному уряду належить 33%, а ще 25% – місцевій владі. Компанія конкурує в усьому світі з De Beers, що належить Anglo American Plc, і обидві компанії щорічно виробляють приблизно однакову кількість діамантів.