Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олега Синєгубова.
Цинічні провокації готуються для дискредитації України та її Збройних Сил. Олег Синєгубов зазначив, що насамперед росіяни можуть обстріляти цивільні об’єкти.
Очільник Харьківської ОВА закликав жителів України не вірити пропагандистським закликам. Голова ОВА нагадав, що військові Збройних сил України не вдаються до атак мирного населення та об‘єктів цивільної інфраструктури. Українські військові не вдираються в іншу суверенну державу, а лише захищають власні території.
- Нагадаємо, у Харківській області зенітні ракетні комплекси ліквідували два ворожих літаки. Їх вдалося знешкодити у південно-східному регіоні.
- Росія вивела більшість своїх вертольотів зі стратегічного аеропорту в Херсоні на півдні України – Чорнобаївки.
- Раніше українські захисники укотре завдали удар по аеродрому поблизу Херсона (Чорнобаївка), знищивши російську військову техніку.