Цинічні провокації готуються для дискредитації України та її Збройних Сил. Олег Синєгубов зазначив, що насамперед росіяни можуть обстріляти цивільні об’єкти.

Очільник Харьківської ОВА закликав жителів України не вірити пропагандистським закликам. Голова ОВА нагадав, що військові Збройних сил України не вдаються до атак мирного населення та об‘єктів цивільної інфраструктури. Українські військові не вдираються в іншу суверенну державу, а лише захищають власні території.