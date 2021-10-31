Росія знову стягує війська до кордону з Україною з незрозумілою метою, – The Washington Post

Росія знову стягує війська до кордону з Україною на тлі напружених відносин між Москвою й НАТО. Такі дії викликають занепокоєння у США та ЄС.

Про це пише американська газета The Washington Post з посиланням на неназваних чиновників США та ЄС.

Зазначається, що відстежують нерегулярні переміщення техніки та особового складу на західному фланзі Росії вздовж кордону з Україною.

Чергове стягування російських військ підтверджують й росіяни, котрі останніми днями публікують в соціальних мережах відео, на яких видно переміщення великої кількості військової техніки, включаючи танки та ракети, на півдні та заході Росії.

Посадовці на умовах анонімності підтвердили газеті, що стягування російських військ й техніки у бік України спостерігається протягом кількох останніх тижнів.

Стягування військ до кордонів з Україною відбувається на тлі незадоволення Кремля зближенням Києва з НАТО, а також власними розбіжностями з Альянсом. Зокрема, видання нагадує, що 18 жовтня Росія призупинила свою місію при НАТО в Брюсселі після того, як вісьмох членів російської місії звинуватили у шпигунстві.

“Чим займаються російські війська, яких стягнули до українського кордону, незрозуміло”, – зазначає видання.

Директор програми досліджень Росії в некомерційній аналітичній групі CNA у Вірджинії Майкл Кофман вважає, що нові переміщення російської армії здійснюються не в цілях військових навчань.

“Річ у тому, що це не навчання. Здається, це не навчання. Щось відбувається. Що це?” – прокоментував Кофман.

Офіційні особи США та ЄС розповіли, що стягування військ відбувається впродовж останніх тижнів, після того, як РФ завершила масштабні спільні військові навчання з Білоруссю, відомі як “Захід-2021” на західному фланзі.

За словами Кофмана, який проаналізував супутникові знімки, ймовірно 1-а гвардійська танкова армія Росії, елітний підрозділ, що базується за межами Москви, переміщує особовий склад і техніку в бік України.

Він нагадав, що сили російської 41-ї загальновійськової армії, яка зазвичай базується в Новосибірську, не повернулися до Сибіру, а з’єдналися з іншими російськими силами біля кордону з Україною.

Секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов повідомив газеті, що після завершення навчань “Захід-2021” Росія залишила військову техніку, а також центри управління та зв’язку на полігонах уздовж українського кордону.

За його словами, кількість російських військ, розгорнутих навколо українського кордону, становить від 80 000 до 90 000 осіб, не враховуючи десятки тисяч дислокованих в Криму.

“Українські чиновники розглядають такі кроки Москви як спосіб зберегти ситуацію напруженою та невизначеною”, – констатує видання.

Стягнення російських військ і загострення на Донбасі

Як відомо, з 00:01 27 липня 2020 року на лінії зіткнення на Донбасі має тривати режим повного і всеосяжного припинення вогню. Однак російські окупанти регулярно порушують ці домовленості.

З січня по 8 квітня, за словами президента Володимира Зеленського, загинули 26 українських військових. Президент визнавав, що після введення санкцій проти Віктора Медведчука і телеканалів, які з ним пов’язують, спостерігається загострення на Донбасі.

За час дії режиму припинення вогню (з липня 2020 року по травень 2021 року) внаслідок обстрілів з боку незаконних збройних формувань РФ поранено понад 100 українських захисників, понад 30 — вбито.

1 квітня Головне управління розвідки Міністерства оборони України поінформувало, що Російська Федерація готова до широкомасштабних провокацій на Донбасі, в тому числі до просування своїх військ углиб території України.

Перед цим начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройними силами України Руслан Хомчак повідомив, що Росія нарощує війська поблизу державного кордону України (зокрема і під виглядом підготовки до навчань “Захід-2021”, котрі проводитимуться спільно з Білоруссю у вересні).

2 квітня президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський провели першу телефонну розмову. Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах безперервної агресії Росії на Донбасі та в Криму.

20 квітня стало відомо, що Росія продовжувала стягувати до тимчасово анексованого Криму та кордону з Україною більше військової техніки, про що свідчать нові супутникові знімки.

22 квітня міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про завершення “перевірки військ”, під приводом якої РФ стягнула військові сили до кордонів України та в окупований Крим.

18 травня головнокомандувач ЗСУ Хомчак заявив, що попри заяви про відведення військ, Російська Федерація продовжує утримувати близько 80 тисяч військових на ділянках вдовж кордону з Україною.