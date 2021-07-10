Росія знищує національну ідентичність українців, українську мову та культуру на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Про це поінформували в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що для інтеграції населення ОРДЛО агресор використовує “спеціально створені соціокультурні фонди та центри”.

За інформацією української розвідки, “одним із інструментів “м’якої сили”, які Москва використовує для інтеграції населення окупованих територій сходу України з російським соціокультурним простором, є міжнародний культурний проєкт “Русский центр”.

Представництво цього центру на тимчасово окупованій території Донецької області було відкрито у 2017 році у формі “громадської організації”.

Засновником “Русского центра” є російський державний фонд “Русский мир”, який під контролем адміністрації президента РФ Володимира Путіна популяризує російську мову та культуру за кордоном.

“У квітні 2021 року Путін підписав указ про новий склад опікунської та наглядової ради, а також правління фонду. Головою оновленої опікунської ради фонду “Русский мир” призначено заступника керівника адміністрації президента РФ і основного реалізатора політики Росії на українському напрямі Дмитра Козака”, – сказано в повідомленні розвідки.

Номінальним керівником представництва “Русского центра” на окупованому Донбасі є “глава” терористичної організації “ДНР” Денис Пушилін. Як зазначають у розвідці, він повинен “всіляко сприяти безперешкодній роботі центру, у тому числі не допускати будь-якого адміністративно-поліцейського тиску на співробітників центру, гарантувати безпеку російських громадян (пропагандистів, діячів культури тощо), які прибувають на тимчасово окуповані території Донецької області для реалізації програм проєкту”.

Виконавчим директором проєкту “Русский центр” на окупованому Донбасі є уродженка Росії Олена Євсєєва.

У розвідці наголошують, що вказаний “центр” координує роботу “місцевих органів” в ОРДЛО “для здійснення гуманітарної та культурної агресії проти України”.

“Воєнна розвідка України відзначає, що основні зусилля так звані гуманітарні підрозділи країни-окупанта спрямовують на повне знищення національної ідентичності українського населення на тимчасово окупованих територіях. Це – викорінення української мови та культури в усіх сферах життєдіяльності місцевого населення, впровадження російських стандартів освіти у місцевих навчальних закладах, насадження викривлених історичних фактів щодо історії регіону, подальше ментальне зближення мешканців ОРДЛО з населенням РФ”, – зазначається в повідомленні.

У своїй діяльності на Донбасі “Русский центр” керується “інтеграційною програмою”, яка передбачає взаємодію місцевих структур із російськими контрагентами у шести сферах: культурі, освіті, спорті, охороні здоров’я, молодіжній політиці, профспілковому русі.

“З початку 2017 року “Русский центр” сприяв залученню понад 16 тис. місцевих жителів до 3,5 тис. заходів на окупованому Донбасі, в анексованому Криму та у 24 регіонах Росії”, – уточнили в ГУР Міноборони.

Серед заходів за участю проєкту “Русский центр” були: інтеграційний форум “Русский Донбасс”, джазовий фестиваль “Джаз-форум”, фестиваль фортепіанного мистецтва “Піано-форум”, молодіжний форум “Євразія Global” тощо. Крім того, за посередництва “центру” в ОРДЛО було проведено понад 50 концертів російських артистів, серед яких Лоліта Мілявська, Ірина Дубцова, Григорій Лепс, Олег Газманов тощо.

За даними розвідки, основні зусилля представництва “Русский центр” на окупованому Донбасі спрямовуються на:

• заміщення української мови та культури у всіх сферах життєдіяльності місцевого населення, зокрема шляхом впровадження російських стандартів освіти у місцевих навчальних закладах (із керівниками освітніх методичних центрів і викладачами шкіл проводяться заняття із залученням педагогів і науковців з Росії);

• насадження викривлених історичних фактів щодо історії регіону (періодично організовуються візити “російських істориків та політологів”, які просувають ідеї про “історичну приналежність Донбасу до Росії”);

• подальше ментальне зближення жителів ОРДЛО з населенням РФ (йдеться про навчання молоді з тимчасово окупованих територій у російських навчальних закладах, “військово-патріотичне виховання” дітей у російських “оздоровчих” таборах тощо);

• реалізацію проєктів для створення позитивного іміджу російської окупаційної “адміністрації” (в ОРДЛО було утворено “молодіжні парламенти” та “громадські палати”, які взаємодіють з аналогічними утвореннями РФ ; громадські організації з РФ залучаються до “покращення соціальної інфраструктури” населених пунктів в ОРДЛО тощо).

“Війна, яку Росія веде проти України інструментами “м’якої сили”, – це війна за розум і душі українців на окупованих територіях Донецької та Луганської областей”, – підсумували в ГУР Міноборони.