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«Росія зобов‘язана відповісти за свої дії»: пані посол США прокоментувала загибель письменниці Амеліної

Пані посол США в Україні Бріджит Брінк, коментуючи загибель письменниці Вікторії Амеліної внаслідок ракетного удару РФ по Краматорську, заявила, що Росія зобов'язана понести відповідальність.

Вівторок, 4 липня 2023, 19:01
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Джерело: Бріджит Брінк у Twitter

Амбасадорка поширила заяву посольства США в Колумбії, у якій містяться слова співчуття через загибель мисткині, яка зустрічалася із колумбійськими письменниками у момент удару по Краматорську.

“Ще більше жахливих втрат через російські удари по мирному населенню. Росія має відповісти за свої дії”, – йдеться у дописі.

Варто додати, сьогодні, 4 липня, у Києві попрощалися з українською письменницею Вікторією Амеліною, яка загинула через тяжкі поранення, яких зазнала під час ракетного удару росіян по Краматорську на Донеччині.

Раніше #Букви повідомляли, що через тяжкі поранення, яких зазнала під час ракетного удару росіян по Краматорську на Донеччині, у лікарні пішла з життя українська письменниця Вікторія Амеліна.

ДОВІДКА: 27 червня російські окупаційні війська атакували ракетами місто Краматорськ Донецької області. Загалом було здійснено два ракетні удари – у заклад харчування в центрі Краматорська та по селу Біленьке. На момент ракетного обстрілу поблизу кафе було велике скупчення людей.

Теги: Амеліна, Бріджит Брінк, Брінк, воєнні злочини РФ, втрати, загинула, повномасштабна війна, посол США, російсько-українська війна - наслідки, удар по Краматорську, українська письменниця

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