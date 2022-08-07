Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай наголосив, що Росія зосереджує зусилля на остаточному захопленні Луганської та Донецької областей. Зокрема, противник штурмував Верхньокам’янське (Донецька область).

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Попри перекидання частини живої сили та техніки до південних областей, основні зусилля росіяни продовжують зосереджувати на сході України. Зокрема, ворог тричі організовував штурмові дії, при кожній з яких атакував одразу з декількох сторін.

Російські окупанти вели наступ поблизу Верхньокам’янського, але ЗСУ змусили їх відступити. 12 разів росіяни застосовували ствольну артилерію, ще чотири – реактивну, 4 рази залучали мінометників і завдали два ракетних удари.

Прифронтові населені пункти обстріляні з усіх видів озброєння.

У Рубіжному окупанти почали ховати 63-х містян, яких вони вбили у березні-квітні.