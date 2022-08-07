Про це він написав у своєму Telegram-каналі.
Попри перекидання частини живої сили та техніки до південних областей, основні зусилля росіяни продовжують зосереджувати на сході України. Зокрема, ворог тричі організовував штурмові дії, при кожній з яких атакував одразу з декількох сторін.
Російські окупанти вели наступ поблизу Верхньокам’янського, але ЗСУ змусили їх відступити. 12 разів росіяни застосовували ствольну артилерію, ще чотири – реактивну, 4 рази залучали мінометників і завдали два ракетних удари.
Прифронтові населені пункти обстріляні з усіх видів озброєння.
У Рубіжному окупанти почали ховати 63-х містян, яких вони вбили у березні-квітні.
- Розпочалася сто шістдесят пʼята доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. На Південнобузькому напрямку протягом останньої доби противник здійснював обстріли із танків та всього спектру артилерії по лінії зіткнення та в глибині оборони, з метою утримання зайнятих позицій.