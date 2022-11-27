Від обстрілів з боку Російської Федерації було пошкоджено або повністю зруйновано понад 32 тисячі цивільних об'єктів.

Про це в етері телемарафону “Єдині новини” розповів заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.

Чиновник наголосив, що удари по цивільних об’єктах є тактикою росіян, яких він назвав “терористами”.

Найбільше у списку зруйнованих об’єктів – приватні або багатоквартирні будинки мирних мешканців, уражених російськими снарядами. Також під прицілом ворога об’єкти критичної інфраструктури.

Лише 3% зі списку – військові об’єкти.

“На сьогодні нараховано близько 32 тисяч подібних об’єктів, які зазнали уражень від російських снарядів. Це, в першу чергу, приватні або багатоквартирні будинки мирних мешканців. Лише 3% від кількості зафіксованих обстрілів – це військові об’єкти. Під прицілом росіян залишаються і об’єкти критичної інфраструктури. Станом на зараз зафіксовано понад 700 об’єктів критичної інфраструктури – це аеродроми, мости, нафтобази, електричні підстанції і тому подібне, які попали під удари”, — сказав Єнін.

Він наголосив, що на Україну, ймовірно, чекають складні часи, але влада до цього готується. Також він зазначив, що у Москви є “маніакальне бажання занурити Україну в темряву, і немає підстав вважати, що вони зупиняться”.