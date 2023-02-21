У Росії оголосили про тимчасове зупинення участі у Договорі про стратегічні наступальні озброєння. Державний секретар США Ентоні Блінкен назвав рішення президента РФ Володимира Путіна "глибоко прикрим і безвідповідальним".

Про це повідомив Путін у посланні Федеральним зборам.

“Не виходить, а саме зупиняє (участь у договорі, – ред.)”, – сказав Путін.

За його словами, міноборони Росії з “Росатомом” мають забезпечити готовність до випробувань ядерної зброї.

У січні цього року МЗС РФ заявило, що договір може припинити свою дію після 2026 року, коли закінчувався термін угоди. Російсько-американські переговори про відновлення інспекцій за новим договором СНО було скасовано в останній момент у листопаді 2022 року. Стосовно нових часових рамок жодна зі сторін не домовилася.

Документ про стратегічне наступальне озброєння є єдиним чинним між РФ і США договором у сфері контролю озброєнь. Його підписали у 2010 році строком на 10 років, а у 2021 продовжили ще на п’ять. Угода обмежує стратегічні носії та ядерні боєголовки РФ і США до 700 і 1550 відповідно.

“Ми, як і раніше, готові говорити про обмеження стратегічних озброєнь з Росією в будь-який час, незалежно від того, що ще відбувається у світі або в наших відносинах”, – сказав Блінкен, передало AFP.