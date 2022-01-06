Про це прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила в інтерв’ю естонському каналу ERR.
“Коли Росія вперше напала на Крим та Україну, у ЄС та НАТО недооцінювали усю небезпеку ситуації, зокрема і щодо Донбасу. Проте, зараз усі справді стурбовані, недооцінки немає”, – зазначила прем’єрка.
За її словами, у НАТО завжди намагалися досягти згоди на проведення засідання Ради НАТО-Росія, проте Москва відмовлялась від такого формату зустрічі. Наразі перемовини вже погодили.
Окрім цього, вона зауважила, що одних перемовин замало.
“Якщо ми можемо допомогти Україні, ми повинні робити це іншими способами, а не просто говорити. Ми допомагали Україні всіма доступними способами до цього часу і будемо продовжувати. Це також в інтересах нашої безпеки”, – резюмувала Кая Каллас.
- Нагадаємо, Естонія готується передати Україні важке озброєння. Міністерство оборони Естонії має намір надати Україні протитанкове озброєння, ракети Javelin та 122-міліметрові гаубиці. Проте, для фактичного передавання зброї необхідно отримати дозволи від країн-виробників.
- Міністр оборони Естонії зауважив, що РФ несе реальну загрозу для Європи та Північноатлантичного альянсу, оскільки вона не хоче жити в мирі.
- Також президент Естонії заявив, що військова агресія з боку Росії загрожує безпеці не лише України, а й усієї Європи. Тому загальна підтримка територіальної цілісності та суверенітету України, як і раніше, важлива.
- При цьому, народний депутат та журналіст Сергій Рахманін зазначив, що Президент України Володимир Зеленський “занадто закомплексований”, як для людини, яка обіймає найвищу посаду.
- Раніше, лідер республіканців в американському Сенаті (верхній палаті Конгресу) Мітч Макконнелл заявив, що США не варто обмежуватися оборонними системами озброєння у військових постачаннях Україні, а надавати будь-яку зброю для захисту від можливого російського вторгнення.
- Також глава МЗС Литви заявив, що НАТО має негайно озброїти Україну.
- Міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив про готовність держави передати Україні летальне озброєння через зосередження на кордонах десятків тисяч військовослужбовців РФ.