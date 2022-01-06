Після окупації Автономної Республіки Крим та збройної агресії на території Донецької та Луганської областей у Європейському союзі та НАТО зрозуміли справжню ціну погрозам Російської Федерації.

Про це прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила в інтерв’ю естонському каналу ERR.

“Коли Росія вперше напала на Крим та Україну, у ЄС та НАТО недооцінювали усю небезпеку ситуації, зокрема і щодо Донбасу. Проте, зараз усі справді стурбовані, недооцінки немає”, – зазначила прем’єрка.

За її словами, у НАТО завжди намагалися досягти згоди на проведення засідання Ради НАТО-Росія, проте Москва відмовлялась від такого формату зустрічі. Наразі перемовини вже погодили.

Окрім цього, вона зауважила, що одних перемовин замало.