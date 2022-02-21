Російська Федерація звинуватила українських захисників у нібито обстрілі своєї території. За даними РФ, українські військові відкрили вогонь по прикордонному пункту у Ростовській області. В Україні звинувачення держави-агресора вже спростували.

Про це повідомляють #Букви.

На звинувачення агресора вже зреагували у штабі ООС. На сторінці операції Об’єднаних сил у Facebook зазначили, що заяви РФ не мають нічого спільного з реальністю.

Як зауважили у штабі ООС, нібито знищена ЗСУ будівля, фото та відео якої вже продемонструвала РФ, більше нагадує “господарське приміщення”, аніж прикордонний пункт.

Більш того, за даними штабу ООС, їхні артилерійські підрозділи перебувають у районах відведення. Тому, якщо враховувати ще й технічні характеристики озброєння ЗСУ, такий обстріл українські військові здійснити ніяк не могли.

“ЗСУ перебувають на своїх позиціях та дотримуються Мінських домовленостей. Жодних наступальних дій не проводиться”, – наголошують у штабі ООС.

Спростовують звинувачення Росії і в Державній прикордонній службі України (ДПСУ). У відомстві зазначають, що заява ФСБ РФ про нібито обстріл російської території – відверта провокація.

Зокрема, держава-агресор не зазначає точні координати знищеної у Ростовській області будівлі, а лиш наголошує, що вона знаходиться “за 150 метрів від російсько-українського кордону у Ростовській області”.

У ДПСУ також нагадують, що Ростовська область межує з Луганською областю, частина якої перебуває під окупацією РФ, тому понад 400 км цієї частини кордону не контролюються українською владою.

“До підрозділів ДПСУ не надходило жодної інформації від ФСБ РФ про якісь нестандартні ситуації”, – наголосили у Держприкордонслужбі України.

Зреагував на звинувачення РФ і Секретар Ради нацбезпеки та оборони України (РНБО) Олексій Данілов. Під час свого виступу на форумі “Безпечні та спроможні громади майбутнього” Данілов зауважив, що ЗСУ можуть відкривати вогонь у сторону ворога тільки у випадку загрози життю українських військових.

Секретар РНБО наголосив, що Україна не веде ніяких обстрілів, а всі звинувачення Росії – не більше, ніж фантазії агресора.