Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав усі країни ЄС та G7 заборонити видавати візи росіянам у відповідь на їхню підтримку агресивних дій російської влади.

Про це міністр зазначив у Twitter.

“Президент України Володимир Зеленський абсолютно правильно наполягає на цьому. Росіяни переважно підтримують війну проти України. Вони повинні бути позбавлені права перетинати міжнародні кордони, поки не навчаться їх поважати”, – йдеться у повідомленні.

I call on all EU and G7 states to stop issuing visas to Russians. President @ZelenskyyUa is absolutely right to insist on this. Russians overwhelmingly support the war on Ukraine. They must be deprived of the right to cross international borders until they learn to respect them. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 10, 2022

Президент України Володимир Зеленський раніше зазначив: щоб зупинити РФ від анексії українських територій, західні країни мають заборони в’їзд усім російським громадянам.