Про це міністр зазначив у Twitter.
“Президент України Володимир Зеленський абсолютно правильно наполягає на цьому. Росіяни переважно підтримують війну проти України. Вони повинні бути позбавлені права перетинати міжнародні кордони, поки не навчаться їх поважати”, – йдеться у повідомленні.
I call on all EU and G7 states to stop issuing visas to Russians. President @ZelenskyyUa is absolutely right to insist on this. Russians overwhelmingly support the war on Ukraine. They must be deprived of the right to cross international borders until they learn to respect them.
— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 10, 2022
Президент України Володимир Зеленський раніше зазначив: щоб зупинити РФ від анексії українських територій, західні країни мають заборони в’їзд усім російським громадянам.
- Голова естонського уряду Кая Каллас закликала припинити надання туристичних віз росіянам для подорожей країнами-членами Європейського Союзу.
- За даними російського пропагандистського ЗМІ ТАСС, на своїй сторінці у забороненій в Україні соцмережі “ВКонтакте” Медведєв назвав заяву Каллас “нацисткой хренью в адрес граждан России”.
- Своєю чергою, громадянам РФ вже заборонили відвідувати Венсенський замок поблизу Парижа. Рішення ухвалив уряд Франції.