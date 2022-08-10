Про це міністр зазначив у Twitter.

“Президент України Володимир Зеленський абсолютно правильно наполягає на цьому. Росіяни переважно підтримують війну проти України. Вони повинні бути позбавлені права перетинати міжнародні кордони, поки не навчаться їх поважати”, – йдеться у повідомленні.

Президент України Володимир Зеленський раніше зазначив: щоб зупинити РФ від анексії українських територій, західні країни мають заборони в’їзд усім російським громадянам.