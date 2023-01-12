На думку аналітиків Інституту вивчення війни, нездатність російської оборонно-промислової бази подолати дефіцит боєзапасів, ймовірно, перешкоджатиме здатності російських військ підтримувати наступальні операції на сході України в 2023 році.

Про це йдеться у звіті ISW.

Американські та українські посадовці 10 січня повідомили CNN, що добова швидкість артилерійського вогню Росії знизилася в деяких районах на 75%, що є історичним мінімумом з початку російського повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.

На думку посадовців, обстріли зменшились через дефіцит боєзапасів або ж, можливо, війська РФ переглядають свою тактику.

Речник Східного угруповання військ України Сергій Череватий заявив, що російські сили вичерпали свої запаси 122-мм і 152-мм артилерійських снарядів та інші резерви ще влітку 2022 року, сподіваючись, що потужні артилерійські обстріли принесуть їм більше результатів.

Череватий зазначив, що війська РФ тепер повинні перекидати додаткові снаряди з тилових районів Росії та закуповувати додаткові боєзапаси в іноземних держав, щоб уникнути дефіциту на полі бою, який призведе до зниження темпу стрільби.

Череватий додав, що українські удари по російських складах боєзапасів і логістиці також перешкоджають Росії розвантажувати боєзапаси поблизу лінії фронту, зменшуючи інтенсивність артилерійського вогню з боку Росії .

Окрім цього, російські джерела також все частіше визнають, що дефіцит боєзапасів і поставок у Росії рішуче перешкоджає просуванню російських військ.

Відомий російський мілблогер і член мобілізаційної робочої групи президента Росії Володимира Путіна заявив у програмі федерального телебачення, що російських зусиль із формування збройних сил, таких як мобілізація, недостатньо, зазначивши, що успіх Росії на передовій залежить від її економіки та військово-промислового потенціалу.

“Раніше ISW оцінювало, що кампанії Кремля з формування збройних сил навряд чи суттєво вплинуть на хід війни, якщо Росія не розв’яже свої фундаментальні проблеми з забезпеченням своїх військових в Україні. Російські війська досягли деяких перемог на перших етапах вторгнення завдяки швидкому використанню Росією своєї живої сили та опорі на перевагу в артилерії, однак нездатність Кремля замінити втрачений особовий склад і боєзапаси може ще більше підірвати його здатність вести затяжні бої”, – резюмували експерти.