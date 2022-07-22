Аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що наступальний темп армії РФ на Донбасі не відрізняється від того, який був під час так званої "оперативної паузи" і окупанти не можуть досягти жодних суттєвих територіальних здобутків.

Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

Протягом 21 липня армія РФ провела декілька обмежених і локалізованих наземних атак. Наступальний темп росіян суттєво не відрізняється від того, яким був під час “оперативної паузи” у період 7-16 липня.

У цей період окупанти здійснювали незначні атаки на північний захід від Слов’янська та навколо району Сіверська і Бахмута, не захопивши жодної вирішальної території

Після 16 липня російські війська продовжували локальні атаки на схід від Сіверська, а також на схід і південь від Бахмута, однак станом на 21 липня вони не досягли жодних значних територіальних здобутків у цих районах.

Більш того, після 16 липня вздовж кордону Харківсько-Донецької області, кількість атак армії РФ зменшилась: їх стало ще менше, аніж у період “оперативної паузи”.

“Відсутність успішних наземних атак за межами районів Слов’янська, Сіверська та Бахмута узгоджується з оцінкою ISW про те, що російський наступ, ймовірно, закінчиться без захоплення Слов’янська чи Бахмута”, – резюмували експерти.