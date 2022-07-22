Про це йдеться у щоденному звіті ISW.
Протягом 21 липня армія РФ провела декілька обмежених і локалізованих наземних атак. Наступальний темп росіян суттєво не відрізняється від того, яким був під час “оперативної паузи” у період 7-16 липня.
У цей період окупанти здійснювали незначні атаки на північний захід від Слов’янська та навколо району Сіверська і Бахмута, не захопивши жодної вирішальної території
Після 16 липня російські війська продовжували локальні атаки на схід від Сіверська, а також на схід і південь від Бахмута, однак станом на 21 липня вони не досягли жодних значних територіальних здобутків у цих районах.
Більш того, після 16 липня вздовж кордону Харківсько-Донецької області, кількість атак армії РФ зменшилась: їх стало ще менше, аніж у період “оперативної паузи”.
“Відсутність успішних наземних атак за межами районів Слов’янська, Сіверська та Бахмута узгоджується з оцінкою ISW про те, що російський наступ, ймовірно, закінчиться без захоплення Слов’янська чи Бахмута”, – резюмували експерти.
- Нагадаємо, керівник британської розвідки Річард Мур заявив, що російські військові, ймовірно, почнуть якусь оперативну паузу в Україні найближчими тижнями, даючи Києву ключову можливість завдати удару у відповідь.