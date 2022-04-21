Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Росіяни зможуть користуватися лише функцією виведення. Якщо загальна вартість криптоактивів не перевищує €10 000, то санкції не буде порушено та обліковий запис залишиться активним.
Обмеження запровадять згідно з п’ятим пакетом санкцій ЄС проти РФ.
“Відповідно до п’ятого пакета обмежувальних заходів ЄС проти Росії, Binance зобов’язана обмежити послуги для громадян Росії або фізичних осіб, які проживають в Росії, або юридичних осіб, зареєстрованих в Росії, які мають криптоактиви, що перевищують 10 000 євро”, — зазначили в криптобіржі.
Ці заходи потенційно обмежують можливості звичайних громадян Росії. Але Binance має намір “продовжувати очолювати галузь у впровадженні цих санкцій”. На думку Binance, інші великі біржі незабаром повинні дотримуватися тих самих правил.
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