На YouTube-каналі "Союзмультфільму" для росіян обмежили доступ до "Скарбів затонулих кораблів". Річ у тім, що герої мультику пояснюють, що "фашистські есмінці позначалися літерою Z".

Про це повідомляють #Букви.

Радянська кіностудія випустила стрічку у 1973 році. Причиною блокування стало чимало збігів між нацистською Німеччиною та сучасною армією РФ.

У мультиплікаційному фільмі піонери на підводному човні знаходять на дні затонулий корабель фашистів. Один із персонажів пояснював іншим, що визначив, кому належало судно за літерою Z, яку на свою техніку наносили представники Третього Рейху.

Крім вищезгаданої аналогії — персонажі мультику знайшли затонуле судно, коли мандрували на підводному човні “Нептун”. Оскільки блокування сталося після того, коли ракети “Нептун” знищили флагман Чорноморського флоту РФ крейсер “Москва”, то ймовірно це стало другою причиною для обмеження доступу.