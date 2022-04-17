Про це повідомляють #Букви.
Радянська кіностудія випустила стрічку у 1973 році. Причиною блокування стало чимало збігів між нацистською Німеччиною та сучасною армією РФ.
У мультиплікаційному фільмі піонери на підводному човні знаходять на дні затонулий корабель фашистів. Один із персонажів пояснював іншим, що визначив, кому належало судно за літерою Z, яку на свою техніку наносили представники Третього Рейху.
Крім вищезгаданої аналогії — персонажі мультику знайшли затонуле судно, коли мандрували на підводному човні “Нептун”. Оскільки блокування сталося після того, коли ракети “Нептун” знищили флагман Чорноморського флоту РФ крейсер “Москва”, то ймовірно це стало другою причиною для обмеження доступу.
- Нагадаємо, військове командування РФ скаржиться, що їхні солдати отримують інформацію про війну в Україні в інтернеті.
- Також на думку експерта зі США, втрата військово-морського флагмана “Москва” стала для РФ “нищівним ударом”.
- Колишній голова Верховної Ради України Олександр Турчинов прокоментував знищення російського крейсера “Москва” українськими крилатими ракетами. За інформацією Турчинова, раніше українська ракета “Нептун” пошкодила інший ворожий корабель – “Адмірал Ессен”.