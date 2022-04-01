Росіянам в Дубаї не продають товари Chanel, доки вони не підпишуть розписку про те, що не живуть у РФ і не використовуватимуть там продукцію бренду.

Про це повідомляють #Букви.

Наприклад, блогерку Лізу Литвин, яка зайшла за сумкою до магазину французького люксового бренду Chanel у дубайському Mall of Emirates, змусили підписати документ про те, що вона не збирається носити речі бренду в Росії.

Текст підписаного документа звучить так: “Я не мешкаю в Росії та не буду носити її [продукцію бренду] на території Росії”.

“І так…Мені не продали сумку тому, що я – з Росії. Відсьогодні в них типу постанова: вони можуть продати її тільки у тому випадку, якщо я підпишу документ, що я не везу її до Росії та не буду носити її там”, — написала блогерка.