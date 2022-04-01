Про це повідомляють #Букви.
Наприклад, блогерку Лізу Литвин, яка зайшла за сумкою до магазину французького люксового бренду Chanel у дубайському Mall of Emirates, змусили підписати документ про те, що вона не збирається носити речі бренду в Росії.
Текст підписаного документа звучить так: “Я не мешкаю в Росії та не буду носити її [продукцію бренду] на території Росії”.
“І так…Мені не продали сумку тому, що я – з Росії. Відсьогодні в них типу постанова: вони можуть продати її тільки у тому випадку, якщо я підпишу документ, що я не везу її до Росії та не буду носити її там”, — написала блогерка.
- Варто зазначити, що напад Росії на Україну став темою номер 1 в усьому світі. Трагедія нашого народу не залишила байдужими публічних осіб, компанії, політиків і держави. З першого дня війни Україна відчула підтримку з різних куточків світу.
- Також від початку вторгнення в Україну понад 400 компаній оголосили про вихід з російського ринку. Проте деякі компанії продовжують працювати в РФ.