Естонія вводить законодавчу заборону на володіння зброєю для громадян третіх країн, які там проживають. 2 листопада уряд схвалив відповідні поправки до закону про зброю, внесені міністерством внутрішніх справ.

Про це пише DW.

За оцінкою естонської влади, запропонована норма торкнеться 1325 осіб, у володінні яких перебуває 3080 одиниць зброї. Більшість із тих, хто підпадає під обмеження, — громадяни РФ та Білорусі, які живуть в республіці.

“Сьогодні ми не можемо ризикувати тим, що громадяни іншої, ворожої держави мають дозвіл на носіння зброї і володіють нею”, – заявив міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс. На його думку, вони можуть “відчути, що мають взятися за зброю” через “ідеологію або громадянську лояльність”, захищаючи інтереси їхньої країни. Тож цим законом естонська влада усуває такі ризики.

Відповідно до законопроєкту, термін дії дозволів на зброю, виданих громадянам держав, які не входять до Євросоюзу та НАТО, закінчиться за рік. Після цього власники мають протягом одного року здати свою зброю. Інакше правоохоронці експропріюють її за середньоринковою ціною.

Видавати нові дозволи на зброю після набрання чинності законом припинять. За даними МВС республіки, це станеться на початку 2023 року. Прийняттям документа чинний з липня новий уряд Естонії на чолі з прем’єр-міністеркою Каєю Каллас виконує одну з умов коаліційної угоди. Воно передбачає, що дозволи на зброю, видані громадянам РФ та Білорусі, мають бути визнані недійсними, а їх подальша видача припиняється.

У вересні Естонія поряд із Литвою, Латвією та Польщею закрила в’їзд російським туристам. У республіку не пускають громадян РФ із туристичними візами, зокрема з шенгенськими, виданими третіми державами.

Естонія, Латвія та Литва також закликали ЄС разом із міжнародними партнерами допомогти Україні створити спеціальний трибунал для переслідування за злочини військової агресії РФ. Міністри закордонних справ трьох країн заявили, що ЄС має продовжувати підтримувати розслідування, які проводять Україна, низка інших держав та Міжнародний кримінальний суд.