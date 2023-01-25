Колишній очільник ЦРУ та командувач силами США і НАТО в Афганістані Девід Петреус заявив, що розгортання M1 Abrams в Україні є "дуже значущим".

Про це інформує Sky News.

Петреус наголосив, що танки є “критично важливими символічно та по суті”, адже з точки зору змісту, танки, очевидно, є центральною частиною будь-якої загальновійськової наступальної операції, пояснив він.

Він підтвердив, що звичайно, потрібно мати не лише танки, також необхідна піхота та бойові машини. Потрібні інженери, щоб зменшувати перешкоди. Потрібно мати артилерію та іншу вогневу підтримку з непрямого наведення.

І звісно, потрібна протиповітряна оборона, щоб не допустити до себе літаки противника.

Усе це має об’єднуватися, пояснив Петреус, і додав, що це “об’єднується навколо основних бойових танків”.

Він також зауважив, тепер Україна вперше матиме найкращі західні системи, які справді набагато кращі. Далі Петреус сказав, що це “дуже важливий” момент.

Це війна України за незалежність. Вони намагаються звільнити власну країну від жорстокого, неспровокованого російського вторгнення.Чи надає це Україні значні нові можливості? Можна посперечатися, що так. Чи варто росіянам хвилюватися з цього приводу? Абсолютно”.

Танки — це найпотужніша зброя прямого наступу, яка наразі надана Україні, система з важким озброєнням для ведення ближнього бою. Якщо їх правильно використовувати з необхідною підготовкою, вони могли б дозволити Україні відвоювати територію, яку росіяни встигли захопити та спорудити оборонні лінії. США почали постачати відремонтовані танки Т-72 радянських часів, але сучасні західні танки на покоління випереджають за здатністю вражати позиції противника.

25 січня під час брифінгу у Білому домі президент США Джо Байден підтвердив, що Україна отримає американські танки M1 Abrams.

Американський лідер також оголосив, що Штати розпочинають навчання для ЗСУ на Abrams “якнайшвидше”. Він погодився, потрібен час, щоб спорядити танки на поле бою, водночас термінів не озвучив.

Довідка. Abrams – американський танк третього покоління. Його прийняли на озброєння США у 1980 році. Цю модель танка використовували у всіх військових операціях, у яких брали участь Штати з 1990-х років. Озброєний 120-міліметровою основною гарматою M256, Abrams може вражати рухомі цілі розміром з танк на відстані 2000 метрів. Характеристика: екіпаж – 4 особи, вага – 66,8 т, двигун – 1500 к. с., калібр гармати – 120 мм, максимальна швидкість – 68 км/год.