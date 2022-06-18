Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко заявив, що росіянам вдалось так швидко окупувати регіон через зрадників. Одним із них виявився співробітник СБУ, якого завербували спецслужби РФ.

Про це він розповів в інтерв’ю Укрінформу.

Самойленко зауважив, що він не військовий та не представник спецслужб, тому повністю оцінити ситуацію йому важко. Однак, на його погляд, окупанти чітко знали, які поля в області заміновані.

“Він (ворог) бив по КПВВ біля Криму та місцях дислокації прикордонних військ і рухався чітко по дорогах. Він не їхав полями. Тому розповіді про те, що наші мінні поля не спрацювали чи були розміновані, не відповідають дійсності. Усі ті тисячі мін залишаються встановленими. І чекають свого часу – може коли ворог відходитиме, вони якраз і спрацюють”, – сказав він.

За словами Самойленка, одним зі зрадників виявися помічник начальника Херсонського УСБУ, очільник Антитерористичного центру Ігор Садохін, якого затримали ще у березні.

Вважається, що саме Садохін повідомив окупантів сітку мінних полів і координував дії російської авіації.

“І після проведеної перевірки, так розумію, президент України звільнив із посади і керівника СБУ у Херсонській області Сергія Криворучка та позбавив його генеральського звання. Там зараз також працюють правоохоронці”, – наголосив голова Херсонської облради.

Окрім Ігоря Садохіна на бік російських загарбників також перейшли близько 8 депутатів обласної ради. Зокрема Віталій Булюк, якого окупанти призначили “заступником голови ВЦА”.

“Віталій Булюк, Едуард Репілевський…Всього їх близько восьми осіб. Але давайте не будемо називати прізвища. По цих двох я точно знаю, що вже є підозри, а щодо інших – раптом підозри немає, то щоб не обмовити людину”, – додав він.

Також з окупантами співпрацювали і деякі аграрії Херсонщини, наголосив Самойленко.