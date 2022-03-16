Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус звернувся до жителів Чернігова та Чернігівської області та розповів про обстановку в регіоні.

Таку заяву голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус зробив у відеозверненні.

Чаус зауважив, що в Чернігові та низці населених пунктів у Чернігівській області відсутнє електропостачання. Голова Чернігівської ОВА додав, що є оптимістичні прогнози з приводу відновлення доступу громадян до електроенергії в регіоні, оскільки ремонтні бригади працюють над усуненням неполадок.

Також В’ячеслав Чаус зауважив, що в соціальних мережах зараз з’являється багато дописів панічного змісту, автори яких пишуть, що мовляв Чернігів знищений, його ніхто не захищає тощо. Проте це не відповідає дійсності, наголосив Чаус:

Є армія. є озброєння, є Stinger’и, є NLAW’и, є інше потужне озброєння в місті Чернігові та біля міста Чернігова. Наші Збройні сили потужні. Вони щогодини наносять удари по силам російського супротивника. Росіянам зараз невесело біля Чернігова та інших населених пунктів Чернігівської області.

Також В’ячеслав Чаус додав, що наразі відбувається активна робота з забезпечення населення продовольством та ліками. “Віримо в Бога з Збройні Сили України. До роботи!”, — резюмував голова Чернігівської ОВА.