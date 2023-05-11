10 травня росіянка звернулася до поліції, аби повідомити про безпілотник, котрий, як вона запевняла, кружляв над парком у Санкт-Петербурзі. Згодом з'ясувалося, що "БпЛА" був звичайною чайкою.

Про це пишуть росЗМІ.

Після повідомлення про заборону запуску безпілотників у Санкт-Петербурзі та в радіусі 150 кілометрів навколо нього, жителі міста стали активніше повідомляти про “фіксацію дронів”.

У РФ бідкаються, що, мовляв, проблема полягає у складності перевірки такої інформації.

Зокрема, 10 травня до поліції РФ надійшло повідомлення від жінки, яка розповіла, що над Південно-Приморським парком літає білий безпілотник. Наряд, що виїхав на місце, виявив лише “велику товсту білу чайку”.

У виданні зазначили, що все ж згодом правоохоронці помітили щось схоже на БпЛА, але об’єкт “швидко полетів”. Водночас визнали, що поблизу не було нікого, хто міг би керувати дроном.

Зауважимо, прокремлівські видання заявили, що у ніч на 3 травня з боку України намагалися завдати удару безпілотниками по Кремлю. Після цього у Москві заборонили використовувати БпЛА громадянам, які не мають дозволу від влади.