Про це пишуть росЗМІ.
Після повідомлення про заборону запуску безпілотників у Санкт-Петербурзі та в радіусі 150 кілометрів навколо нього, жителі міста стали активніше повідомляти про “фіксацію дронів”.
У РФ бідкаються, що, мовляв, проблема полягає у складності перевірки такої інформації.
Зокрема, 10 травня до поліції РФ надійшло повідомлення від жінки, яка розповіла, що над Південно-Приморським парком літає білий безпілотник. Наряд, що виїхав на місце, виявив лише “велику товсту білу чайку”.
У виданні зазначили, що все ж згодом правоохоронці помітили щось схоже на БпЛА, але об’єкт “швидко полетів”. Водночас визнали, що поблизу не було нікого, хто міг би керувати дроном.
Зауважимо, прокремлівські видання заявили, що у ніч на 3 травня з боку України намагалися завдати удару безпілотниками по Кремлю. Після цього у Москві заборонили використовувати БпЛА громадянам, які не мають дозволу від влади.
- Кремль не надав доказів, які б підтверджували заяву російського уряду про те, що Україна нібито здійснила замах на життя президента Володимира Путіна за допомогою безпілотників.
- У російському селищі Волна (Темрюкський район Краснодарського краю) горів резервуар з нафтопродуктами. Площа пожежі перевищувала 1000 квадратних метрів.
- 29 квітня у російській Пермі почалася пожежа на території оборонного заводу “Мотовилихинские заводы”, що випускає реактивні системи залпового вогню.