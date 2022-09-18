СБУ перехопила розмову, де росіянка просить свого чоловіка привезти їй "трофеї" зі вбитих українців. Зокрема вона просила китель, аби застосовувати його під час "рольових ігор".

Про це повідомила Служба безпеки України.

Російська жінка просила ще шеврони, військові куртки, берці тощо. За словами військового, шеврони у нього вже є.

Вона мріє, аби чоловік після повернення з війни в Україні працевлаштувався до ПВК “Вагнер”. Бо за її словами, тоді він зможе подарувати їй навіть “відрізану людську голову”.