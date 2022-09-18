Про це повідомила Служба безпеки України.
Російська жінка просила ще шеврони, військові куртки, берці тощо. За словами військового, шеврони у нього вже є.
Вона мріє, аби чоловік після повернення з війни в Україні працевлаштувався до ПВК “Вагнер”. Бо за її словами, тоді він зможе подарувати їй навіть “відрізану людську голову”.
“Привезеш мені купу кітелів, чиюсь голову. Я Лізці показувала, як “Вагнера” відрізали голову мужику…” – сказала жінка нареченому.
Вона заявила, що без “кітеля” чоловіку без нього не варто повертатися додому. Вона планує використовувати військову куртку зі вбитої людини у рольових іграх зі своїм майбутнім чоловіком.
Служба безпеки наголосила, що “аморальність російського війська пробила чергове дно”.
“Ганебне поводження з полоненими та тілами вбитих у бою захисників України не залишиться безкарним. Міжнародний трибунал вже чекає на цих покидьків і кожен з них отримає по заслугах!” – підсумували в СБУ.
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