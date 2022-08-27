Декілька років росіянка Ольга Колобова з ГРУ видавала себе за Марію Аделу Куфельдт Ріверу - вдову, бізнесвумен, дизайнерку та власницю ювелірних магазинів в Італії. За легендою, вона була донькою німця та перуанки, народжена у Перу та покинута матір'ю у Москві під час Олімпійських ігор у 1980 році.

Про це у своєму Twitter-акануті повідомив британський журналіст Еліот Гіґґінс, де він опублікував результати спільного розслідування The Insider, Bellingcat, Der Spiegel та La Repubblica.

Російська шпигунка в Італії розповідала, що після того, як її покинула матір – вона виховувалась у радянській сім’ї, з якою її мама познайомилась незадовго до того, як її покинути.

Однак нові батьки погано ставились до Ольги-Марії, тому вона почала шукати кращої долі з кордоном.

З 2009 по 2011 рік вона жила та навчалася в Західній Європі. Їй вдалось подружитись з Марселл Д’Аргі Сміт – колишньою редакторкою британського видання журналу Cosmopolitan – з якою вона познайомилася за випивкою на Мальті влітку 2010 року.

Марія Адела жила на Мальті зі своїм тодішнім хлопцем, але в якийсь момент переїхала до Остії, поблизу Риму, щоб відвідувати уроки гемології. Пізніше вона переїхала до Парижа і зареєструвала власну ювелірну торгову марку у Франції під брендом Serein.

У липні 2012 року Марія Адела вийшла заміж за чоловіка, який, як вона розповіла друзям, був італійцем. Однак 13 липня 2013 року він помер у Москві. Йому було 30 років. У свідоцтві про смерть причиною вказана “двостороння пневмонія та системний вовчак”.

Невдовзі після смерті чоловіка Ольга-Марія переїхала до Неаполя (Італія), де відкрила ювелірний магазин і добилась репутації модного дизайнера ювелірних прикрас та статусу світської левиці.

Згодом вона стала секретаркою місцевої благодійної організації – Lions Club Napoli Monte Nuovo.

Це було не звичайне відділення Lions Club, організації, яка охоплює весь світ і яка загалом піклується про покращення спільнот, у яких вона працює, і про розвиток громадянського суспільства. Його створили офіцери НАТО, що базуються в Неаполі.

Росіянка відвідувала багато світських заходів, подружилася з кількома офіцерами НАТО, запросила їх у свій ексклюзивний ювелірний магазин і навіть зав’язала з кількома з них стосунки.

Спогади пані Д’Аргі Сміт і публікації в соціальних мережах у Facebook росіянки, а також у Facebook її компанії свідчать, що станом на 2013 рік вона регулярно їздила до Бахрейну, відвідуючи щорічну виставку предметів розкоші та ювелірних виробів Jewellery Arabia.

У грудні 2014 року в обліковому записі її компанії у FB було опубліковано фото, на якому вона нібито дарує запонки Serein тодішньому прем’єр-міністру країни принцу Халіфі бін Салману Аль Халіфі.

Раптово, у вересні 2018 року, її світське життя зникло, і вона покинула Італію зі своєю улюбленою кішкою Луїзою. Її друзі були спантеличені раптовим зникненням Ольги-Марії, але через два місяці після від’їзду вона опублікувала у Facebook повідомлення, в якому повідомила, що одужує від раку.

Але було ще щось дуже особливе у вересні 2018 року. За три хвилини до півночі 14 вересня 2018 року телефон начальника в/ч 29155 ГРУ генерал-майора Авер’янова почав дзвонити.

Раніше того ж дня Bellingcat і The Insider опублікували розслідування про таємні особи “Руслана Боширова” та “Олександра Петрова”, двох таємних шпигунів ГРУ, причетних до отруєння “Новачком” Сергія та Юлії Скрипалів.

Розслідування розкрило кричущу прогалину в майстерності ГРУ: протягом майже десятиліття ГРУ постачало своїм шпигунам паспорти з послідовними номерами, що дозволяло журналістам-розслідувачам виявляти інших шпигунів, просто відстежуючи такі номери.

Після публікації Авер’янову кілька разів дзвонив начальник ГРУ Ігор Костюков. Сам Авер’янов звертався до багатьох своїх підлеглих, які їздили за такими паспортами.

Опівночі зателефонував начальник відділу 5 ГРУ, або так званої програми нелегалів – маловідомого відділу, який розподіляв військових шпигунів по всьому світу під вигаданими іменами. Двоє офіцерів ГРУ розмовляли трохи понад дві хвилини.

Наступного дня Ольга-Марія купила квиток в один кінець з Неаполя до Москви, летячи за паспортом одного з номерних рядів, які Bellingcat оприлюднив напередодні.

Овдовіла світська левиця, дизайнерка ювелірних виробів, яка стала частиною соціальної сцени Неаполя, подружившись і започаткувавши стосунки з офіцерами НАТО, які служили на сусідній базі Альянсу, насправді була агентом ГРУ під глибоким прикриттям.

Bellingcat і партнери тепер ідентифікували її справжню особу як громадянку Росії Ольгу Колобову, 1982 року народження, яка зараз проживає в Москві в елітній квартирі.

Знадобилися місяці, щоб розкрити справжню особу “Марії Адели”, і, як це часто буває в цих розслідуваннях, остаточний доказ був майже абсурдним: у профілі Ольги в WhatsApp використано те саме фото, що й у профілі Марії Аделі у Facebook.

“Я забув свою улюблену частину історії, де вона, здається, отримала свій “ексклюзивний” асортимент ювелірних виробів від продавців AliExpress”, – додав журналіст.