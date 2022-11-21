З Німеччини депортували росіянку Юлію Прохорову. Весною та літом жінка глузувала над українськими переселенцями та викладала провокативні відео у мережу.

Про це повідомило The Insider.

Юлія Прохорова регулярно записувала та публікувала провокативні відео. Під час проукраїнського мітингу у Мюнхені 9 травня вона голосно включала російську музику та танцювала “Калинку”. Також жінка переслідувала українських дівчат.

В іншому ролику вона танцювала веселий танець на тлі кадрів з України, на яких російські ракети руйнують будинки та вбивають мирних жителів.

На початку серпня росіянка перебувала в Австрії та публічно підтримувала повномасштабну війну Росії проти України. Вона переслідувала двох українок та пишалася тимчасовою окупацією Херсона.

“Девочки! Слава России! Россия победит, Россия победит! Чей Херсон? Ага, хаха, Украина! Уже референдум проводят! Нах*й вашу Украину”, — казала вона.

Відео переслідування жінка власноруч виклала у свій Telegram-канал. Після чого воно розлетілось всіма соцмережами. Наступного дня Прохорова жалілася, що її обліковий запис у системі інтернет-бронювання житла Booking заблокували, а резервацію житла у Відні – скасували.

Видання Bild повідомляло, що росіянка жила у Німеччині нелегально. Правоохоронці восени провели обшук у квартирі, яку вона орендувала зі своїм 35-річним хлопцем, у місті Ландсхут (Нижня Баварія). У неї вилучили три смартфони та ноутбук.

Юлія Прохорова не мала документів про дозвіл на проживання в цій країні. Жінка офіційно не працює. 30-річна безробітна викладала в соцмережах відео, як витирає свій зад тим, що, за її словами, є листом від поліції через висловлювання щодо України.