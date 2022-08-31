Про це повідомляє New York Post.
“Це було справді страшно”, — розповіла 64-річна Лідія Базарова про зіткнення, яке сталося, коли вона купалася в океані біля популярного курорту Гюзеолаба в Анталії, що на заході Туреччини. Базарова сказала, що відпливла лише на 10 або 12 футів від берега, коли щось схопило її за “зад” та спробувало затягнути під воду.
“Я не знала, що мене раптом схопило. Я била руками по воді, я тонула”, — розповіла на камеру жінка, сидячи поруч зі своєю дочкою, 37-річною Камілою.
Її нападника було ідентифіковано як головасту морську черепаху – вид, який може важити до 170 кг. Ця рептилія полює на крабів та молюсків, яких розчавлює своїм потужним дзьобом.
“Я не знаю, як довго це тривало”, — описала плавчиня, яку вдалося врятувати після того, як її помітили в біді. Рятувальник Мустафа Сарі кинувся до Базарової й почав “кричати” на істоту. Це спонукало черепаху відпустити жінку, яка помчала до берега в стані шоку. Потім Сарі бився зі “звіром”, зрештою налякавши його, але поплатився укусами у плече.
Натомість Базарову черепаха покусана за пальці, стегно, ноги та сідниці. На фотографіях видно її червоно-сині синці: “Я не впевнена, що колись зважуся повернутися в море”, — сказала жінка.
Турецький експерт, професор Мехмет Гекоглу пояснив, що черепахи нападають на людей, котрі вдираються в їхній “житєвий простір”.
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