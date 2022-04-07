Відомі росіянки ріжуть свої сумки Chanel у соціальних мережах на знак протесту проти обмежень, накладених французьким модним брендом класу люкс, через які вони більше не можуть купувати продукцію за кордоном.

Про це пише американська щоденна газета The Washington Post.

Цього тижня Chanel засвідчила BBC, що припиняє продаж свого одягу, парфумів, аксесуарів та інших товарів клієнтам, які збиралися використовувати продукцію у РФ, як відповідь на жорстоке вторгнення Путіна в Україну. Chanel вже закрила свої магазини у РФ, як і багато інших брендів.

У заяві Chanel йдеться, що від росіян, які здійснюють покупки за кордоном, вимагають підтвердити, що продукти, які вони купують, “не будуть використовуватися у РФ!.

Розлючені власниці сумок, зокрема модель, ді-джей і телеведуча — звинуватили Chanel у розпалюванні ненависті до росіян, цитуючи представницю МЗС РФ Марію Захарову, яка заявила, що Chanel приєдналася до “русофобської кампанії” для “знищення РФ”.

“До побачення, Шанель”, — зазначила російська діджейка Катя Гусєва, коли ножицями розрізала свою чорно-золоту сумочку.

Гусєва виклала цей момент у свій Instagram, де у неї понад півмільйона підписників.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Екатерина Гусева (@djkatyaguseva)

Своєю чергою, російська модель Вікторія Боня, яка має понад 9 мільйонів підписників в Instagram, також виклала відео, на якому вона нищить сумку Chanel.

“Ніколи не бачила жодного бренду, який поводився б так зневажливо стосовно своїх клієнтів”, — написала вона в супровідному підписі.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений VICTORIA BONYA (@victoriabonya)

У Дубаї російська інфлюенсерка Анна Калашнікова розповіла, що працівники торгового центру в Об’єднаних Арабських Еміратах не дозволили їй придбати продукцію.

Після вторгнення в Україну наприкінці лютого низка роздрібних продавців і харчових компаній приєдналася до спортивних організацій і технологічних гігантів у припиненні діяльності у РФ. Авіакомпанії та медіа-компанії також стали частиною глобальних зусиль, спрямованих на ізоляцію Путіна та його країни.