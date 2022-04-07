Про це пише американська щоденна газета The Washington Post.

Цього тижня Chanel засвідчила BBC, що припиняє продаж свого одягу, парфумів, аксесуарів та інших товарів клієнтам, які збиралися використовувати продукцію у РФ, як відповідь на жорстоке вторгнення Путіна в Україну. Chanel вже закрила свої магазини у РФ, як і багато інших брендів.

У заяві Chanel йдеться, що від росіян, які здійснюють покупки за кордоном, вимагають підтвердити, що продукти, які вони купують, “не будуть використовуватися у РФ!.

Розлючені власниці сумок, зокрема модель, ді-джей і телеведуча — звинуватили Chanel у розпалюванні ненависті до росіян, цитуючи представницю МЗС РФ Марію Захарову, яка заявила, що Chanel приєдналася до “русофобської кампанії” для “знищення РФ”.

“До побачення, Шанель”, — зазначила російська діджейка Катя Гусєва, коли ножицями розрізала свою чорно-золоту сумочку.

Гусєва виклала цей момент у свій Instagram, де у неї понад півмільйона підписників.

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Допис, поширений Екатерина Гусева (@djkatyaguseva)

Своєю чергою, російська модель Вікторія Боня, яка має понад 9 мільйонів підписників в Instagram, також виклала відео, на якому вона нищить сумку Chanel.

“Ніколи не бачила жодного бренду, який поводився б так зневажливо стосовно своїх клієнтів”, — написала вона в супровідному підписі.

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Допис, поширений VICTORIA BONYA (@victoriabonya)

У Дубаї російська інфлюенсерка Анна Калашнікова розповіла, що працівники торгового центру в Об’єднаних Арабських Еміратах не дозволили їй придбати продукцію.

Після вторгнення в Україну наприкінці лютого низка роздрібних продавців і харчових компаній приєдналася до спортивних організацій і технологічних гігантів у припиненні діяльності у РФ. Авіакомпанії та медіа-компанії також стали частиною глобальних зусиль, спрямованих на ізоляцію Путіна та його країни.