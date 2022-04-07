Про це пише американська щоденна газета The Washington Post.
Цього тижня Chanel засвідчила BBC, що припиняє продаж свого одягу, парфумів, аксесуарів та інших товарів клієнтам, які збиралися використовувати продукцію у РФ, як відповідь на жорстоке вторгнення Путіна в Україну. Chanel вже закрила свої магазини у РФ, як і багато інших брендів.
У заяві Chanel йдеться, що від росіян, які здійснюють покупки за кордоном, вимагають підтвердити, що продукти, які вони купують, “не будуть використовуватися у РФ!.
Розлючені власниці сумок, зокрема модель, ді-джей і телеведуча — звинуватили Chanel у розпалюванні ненависті до росіян, цитуючи представницю МЗС РФ Марію Захарову, яка заявила, що Chanel приєдналася до “русофобської кампанії” для “знищення РФ”.
“До побачення, Шанель”, — зазначила російська діджейка Катя Гусєва, коли ножицями розрізала свою чорно-золоту сумочку.
Гусєва виклала цей момент у свій Instagram, де у неї понад півмільйона підписників.
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Своєю чергою, російська модель Вікторія Боня, яка має понад 9 мільйонів підписників в Instagram, також виклала відео, на якому вона нищить сумку Chanel.
“Ніколи не бачила жодного бренду, який поводився б так зневажливо стосовно своїх клієнтів”, — написала вона в супровідному підписі.
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У Дубаї російська інфлюенсерка Анна Калашнікова розповіла, що працівники торгового центру в Об’єднаних Арабських Еміратах не дозволили їй придбати продукцію.
Після вторгнення в Україну наприкінці лютого низка роздрібних продавців і харчових компаній приєдналася до спортивних організацій і технологічних гігантів у припиненні діяльності у РФ. Авіакомпанії та медіа-компанії також стали частиною глобальних зусиль, спрямованих на ізоляцію Путіна та його країни.
- Нагадаємо, заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо заявив, що зусилля РФ підтримати курс рубля врешті “вичерпають” її ресурси для війни в Україні.
- Через інфляцію та санкції у РФ виникли проблеми з виконанням військового замовлення. Водночас в російському бюджеті відсутні додаткові кошти.
- Дмитро Кулеба про нові санкції: “це була найскладніша з точки зору дипломатичної роботи хвиля санкцій. Але вона дуже потужна. Чимало з нових санкцій — це саме те, чого домагалася Україна“.
- Генеральна асамблея Організації об’єднаних націй проголосувала за припинення участі Росії в Раді ООН з прав людини.