Про це повідомляють #Букви.
На опублікованому відео росіянка, посміхаючись, звертається до двох українок словами “Девчонки, слава России?”.
Українки слова росіянки проігнорували, однак Прохорова продовжила слідувати за дівчатами, знімаючи це на камеру, наспівуючи про “перемогу Росії”.
“Чей Херсон? Уже референдум проводят. Нах*й вашу Украину”, – сказала вона.
Однак після того, як росіянка виклала це відео у соцмережі, на її акаунти почали масово скаржитись українці.
Вже наступного дня росіянка записала ще одне відео, у якому вже скаржилась, що її обліковий запис у системі інтернет-бронювання житла Booking заблокували, а резерв житло у Відні – скасували.
Вона додала, що “покраснела от шока”, однак намагатиметься ще раз забронювати житло. Проте вже у наступному відео росіянка плаче на камеру та скаржиться, що їй “испоганили весь отпуск”.
“Че, бл*дь, довольны нах*й? Вы, бл*дь мне испоганли, с*ка, весь отпуск”, – заявила вона.
- Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський переконаний, аби зупинити РФ від анексії українських територій, західні країни мають заборони в’їзд усім російським громадянам.
- Також повідомлялось, що 23 травня на сайті президента України з’явилася петиція з проханням заборонити громадянам країни-агресора в’їзд в України на найближчих 50 років. Зараз вона набрала необхідний мінімум – 25 тисяч.