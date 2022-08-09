Росіянка Юлія Прохорова, перебуваючи в Австрії, публічно підтримувала повномасштабну війну Росії проти України. Відповідне відео, на якому вона переслідує двох українок, вигукуючи їм про перемогу Росії та про окупацію Херсону, Прохорова сама виклала у свій Telegram-канал, після чого воно розлетілось всіма соцмережами.

Про це повідомляють #Букви.

На опублікованому відео росіянка, посміхаючись, звертається до двох українок словами “Девчонки, слава России?”.

Українки слова росіянки проігнорували, однак Прохорова продовжила слідувати за дівчатами, знімаючи це на камеру, наспівуючи про “перемогу Росії”.

“Чей Херсон? Уже референдум проводят. Нах*й вашу Украину”, – сказала вона.

Однак після того, як росіянка виклала це відео у соцмережі, на її акаунти почали масово скаржитись українці.

Вже наступного дня росіянка записала ще одне відео, у якому вже скаржилась, що її обліковий запис у системі інтернет-бронювання житла Booking заблокували, а резерв житло у Відні – скасували.

Вона додала, що “покраснела от шока”, однак намагатиметься ще раз забронювати житло. Проте вже у наступному відео росіянка плаче на камеру та скаржиться, що їй “испоганили весь отпуск”.

“Че, бл*дь, довольны нах*й? Вы, бл*дь мне испоганли, с*ка, весь отпуск”, – заявила вона.