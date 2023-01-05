Протягом 4 січня російські військові 41 раз атакували Херсонську область, 9 разів завдали удару по обласному центру. Внаслідок цього 3 людей отримали поранення.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram.

За його словами, російські окупанти 41 раз обстріляли територію Херсонської області. Там ворог завдавав ударів з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.

Водночас сам Херсон військові РФ атакували 9 раз. За словами Янушевича, росіяни вкотре обстріляли житлові квартали міста. Там ворожі снаряди влучили в приватні та багатоквартирні будинки.

Минулої доби через російські обстріли 3 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості, пише голова ОВА.

За даними Генштабу, на Запорізькому та Херсонському напрямках вогневого впливу зазнали райони понад 45 населених пунктів. Від танкових, мінометних та артилерійських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Полтавка, Гуляйпілське, Мала Токмачка і Степове Запорізької області та Херсон, Новосілка, Тягинка і Садове.