За минулу добу росіяни обстріляли територію Херсонської області 71 раз. Ворожі військові використовували артилерію, РСЗВ, міномети та танки.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич в Telegram.

Загарбники били по мирних населених пунктах. Зокрема 30 разів атакували Херсон.

Внаслідок атак ворожі снаряди влучили в лінії електропередач. Ще удари спричинили руйнування в обласній дитячій лікарні, приміщенні басейну, приватних та багатоквартирних будинках.

Одна людина загинула. Ще четверо жителів Херсонської області отримали поранення різного ступеня тяжкості.