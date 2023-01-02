Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич в Telegram.
Загарбники били по мирних населених пунктах. Зокрема 30 разів атакували Херсон.
Внаслідок атак ворожі снаряди влучили в лінії електропередач. Ще удари спричинили руйнування в обласній дитячій лікарні, приміщенні басейну, приватних та багатоквартирних будинках.
Одна людина загинула. Ще четверо жителів Херсонської області отримали поранення різного ступеня тяжкості.
- За даними громадської організації “КримSOS”, 575 жителів Херсонщини стали жертвами насильницьких викрадень російськими окупантами.