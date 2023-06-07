Сьогодні, 7 червня, російські інформаційно-психологічні операції працюють у посиленому режимі. Відтак, росіяни поширюють одразу кілька фейків про свої "успіхи" на фронті.

Джерело: Ганна Маляр у Telegram.

“Ворожі ІПСО сьогодні працюють у посиленому режимі. Міф про “військову могутність” РФ обслуговує вся пропагандистська система цієї держави. Щойно їхня армія зазнає втрат та невдач на фронті, вони одразу подвоюють кількість інформації про їхні успіхи. От сьогодні таких повідомлень відчутно побільшало. Значить ситуація розвивається навпаки”, – пояснила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, сьогодні проросійські телеграм-канали особливо приділяють увагу поширенню меседжів про нібито ефективну діяльність військ РФ на різних напрямках. Наприклад сьогодні вони повідомили: нібито РФ успішно наступає в Мар’їнці; нібито Росія контролює Бахмут; нібито ЗС РФ зупинили наступ ЗСУ.

Проте варто зазначити, що Сили оборони України перейшли від оборонних до наступальних дій на Бахмутському напрямку.

Зокрема за минулу добу ЗСУ просунулись на різних ділянках Бахмутського напрямку від 200 до 1100 метрів.

Окупанти, своєю чергою, вимушені перейти до оборонних дій навколо Бахмута, намагаючись утримати займані позиції. Зараз війська РФ стягують сюди резерви для оборони.

Щодо вагнерівців, то і вони залишаються в окремих тилових підрозділах, однак бойові дії веде регулярна армія РФ.