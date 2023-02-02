Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Очільник ОВА зазначив, що у Луганській області ситуація залишається важкою, але повністю контрольованою. Росіяни почали аналізувати та намагатися шукати слабкі місця в обороні ЗСУ.

“Збільшилася кількість обстрілів, збільшилася кількість атак на Сватово-Кремінному напрямку. Ну і чекаємо в лютому закінчення на різних базах підготовки двомісячної вже тих окупантів, яких набрали нещодавно по всій Росії. Якраз десь два-три тижні на те, щоб вони закінчили навчання та кілька тижнів на те, щоб їх перекинути в Луганську область”, – сказав Гайдай.

Він додав, що поки не спостерігається масового перекидання ворожої техніки на цей напрямок. За словами Сергія Гайдая, росіяни поставили гауляйтерам тимчасово окупованих територій Луганщини ультиматум: або Росія вийде до 1 квітня до адміністративних кордонів області, або будуть “кадрові рішення”.