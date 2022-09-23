У Старобільську, що в Луганській області, так звана “влада” заборонила місцевим залишати місто з 23 по 27 вересня. Окупанти створюють озброєні групи для обходу помешкань та примусу людей до участі у псевдореферендумі. Зокрема проводиться підготовка до знімання пропагандистськими ЗМІ сюжетів про нібито “активну участь місцевих жителів у голосуванні”.

У ЗМІ вважають, що “референдуми” потрібні Кремлю, щоб представити контрнаступ ЗСУ та звільнення окупованих територій як “напад на Росію”.

Заступник голови Ради Безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв заявив, що в РФ вже ухвалили рішення про проведення так званих “референдумів” на окупованих територіях України.

Переселенці з тимчасово окупованої Снігурівки в Миколаївській області звернулися до мешканців своєї громади із закликом ігнорувати “референдум” про приєднання захоплених українських територій до РФ. Водночас на тимчасово окупованій території Запорізької області цивільним обіцяють грошову винагороду і побутові прилади за надання паспортних даних та отримання громадянства РФ.Нагадаємо, що 23 вересня на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей стартували 5-денні “референдуми” щодо приєднання регіонів до РФ.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.До прикладу, в Херсонській області росіяни, під приводом якісного розподілу гуманітарної допомоги, намагаються отримати особисті дані місцевих жителів. Також триває формування так званих “виборчих комісій”.